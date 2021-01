Stadtverordnetenversammlung Falkensee: Ärger um begrenzte Gästeanzahl

Falkensee

Die Volksseele kochte am Mittwochabend vor der Falkenseer Stadthalle mächtig hoch. Aufgrund des Hygienekonzeptes war die Zuschauerzahl der Stadtverordnetenversammlung auf 22 begrenzt worden. Und die war 18 Uhr, zum Sitzungsbeginn, auch ausgereizt. Mehreren Bürgern wurde daher der Zutritt in die Stadthalle verwehrt – und das sorgte für Ärger. „Ich fühle mich als Bürger ausgegrenzt“, schimpfte Jana Gronke. Heike Stumpenhusen pflichtete ihr bei, sprach von „zensurähnlichen Strukturen. Man will sich einbringen und wird dann auf diese Weise ausgeschlossen“, kritisierte sie.

Kein Verständnis für geringe Platzanzahl in großer Halle

Kein Verständnis hatte sie zudem für die Gästebegrenzung: „Es ist nicht nachvollziehbar, dass in so einer großen Halle wie der Stadthalle nur Platz für 22 Zuschauerplätze sein soll.“ Insbesondere die Informationspolitik seitens der Stadt kritisierten die beiden Falkenseerinnen. So bemängelten sie, dass das Hygienekonzept für die Durchführung der Sitzung und die damit verbundenen Folgen nicht im Vorfeld bekanntgemacht worden seien. „Sonst wären wir deutlich eher gekommen, um noch einen Platz zu erhalten“, erklärten sie. Nach einer Dreiviertelstunde Wartezeit wurden sie schließlich eingelassen – zuvor hatten andere Zuschauer die Halle verlassen.

