Falkensee

Mächtig ungehalten war der CDU-Stadtverordnete Rainer Ganser jüngst in der ersten Ausschusssitzung des Jahres. Nicht um inhaltliche Differenzen ging es bei seiner Protestnote, sondern um die Arbeitsbedingungen, die den Stadtverordneten von Verwaltungsseite gegeben werden.

Unterlagen zur Präsentation des Landesbetriebs Straßenwesen liegen den Mitgliedern des Bauausschusses nicht vor

Stein des Anstoßes: Offenbar war im Rathaus im Vorfeld der Sitzung – es handelte sich um den Bauausschuss am 10. Januar – versäumt worden, den Ausschussmitgliedern einen Teil der benötigten Unterlagen zu den angesetzten Themen zur Verfügung zu stellen. Nicht zum ersten Mal. Mehrere Stadtverordnete hatten in den vergangenen Monaten immer wieder in zahlreichen Sitzungen, teils in direkter Ansprache an den Bürgermeister, gefordert, dieses Dauerproblem zu beheben.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eben daran erinnerte Ganser nun erneut. „Fraktionsübergreifend sind wir mit dieser Arbeitsweise nicht zufrieden“, protestierte er im Zuge eines angesetzten Vortrags des Landesbetriebs Straßenwesen, für den eine Präsentation auf der Leinwand im Sitzungssaal geworfen wurde. „Wir sitzen jetzt hier für einen Vortrag und können null mitgehen. Das Vorgehen der Verwaltung finden wir nicht zielführend“, kritisierte er. Vielmehr erwarte er von dieser, „sollten zukünftig solche Vorträge anstehen, den Stadtverordneten die Unterlagen vorab zur Verfügung zu stellen, damit wir die Ausführungen mitverfolgen und uns gegebenenfalls entsprechend vorbereiten können“. Ganser wies darauf hin, „dass wir als Stadtverordnete sorgsam mit den Haushaltsmitteln der Stadt Falkensee umgehen sollen“. Das heiße auch, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, bevor es im Ausschuss zur Sprache komme. Ohne die dafür notwendigen Unterlagen „bin ich hier nur Zuhörer. Wir sind doch kein Durchwinkeausschuss“, schimpfte der Stadtverordnete erzürnt. „Ich möchte mich mit den Themen vorher intensiv beschäftigen und habe keine Lust mehr, die Dinger immer erst hinterher auf den Tisch zu bekommen. Die Kosten trägt am Ende dann zum Teil die Stadt Falkensee. Mir reicht das nicht.“

Rainer Reichel vom Landesbetrieb: „Hätten die Unterlagen natürlich zur Verfügung gestellt“

Warum die Vortragsunterlagen des Landesbetriebs zum geplanten Radweg an der L 201 in diesem speziellen Fall nicht vorab ausgehändigt wurden, war in der Sitzung nicht mehr nachzuvollziehen. „Es wäre kein Problem gewesen, sie mit abzufordern. Wir hätten sie natürlich zur Verfügung gestellt. Es ist ja kein Geheimnis, was wir hier machen“, erklärte dessen Vertreter Rainer Reichel. Dies sei seitens der Verwaltung jedoch nicht erfolgt.

Stadtverwaltung Falkensee erklärt – Vorgehen ist durchaus so gewollt

Eine MAZ-Nachfrage bei der Stadt ergab – dieses Vorgehen ist durchaus so gewollt. Zu unterscheiden sei zunächst zwischen Unterlagen zur Vorbereitung der Sitzungen und Computer-Präsentationen, erklärt dazu Stadtsprecherin Yvonne Zychla. Unterlagen würden möglichst mit der Einladung verschickt, gegebenenfalls nachverschickt, wenn sie erst nach Ladungsfrist fertiggestellt werden könnten. Tischvorlagen durch die Verwaltung, also kurzfristige Unterlagen, die erst am Sitzungstag verteilt werden, sollen Ausnahme sein.

Laut Falkenseer Verwaltung könne es „zu verfehlten Interpretationen“ kommen

Mündliche Vorträge und dabei unterstützende Computer-Präsentationen indes würden im Regelfall nicht vorab verschickt, führt Zychla weiter aus. So seien Computer-Präsentationen nur unterstützend gedacht „und müssen im Rahmen des mündlichen Vortrages erläutert werden“. Ohne diese Erläuterungen könne es zu verfehlten Interpretationen kommen, da der Zusammenhang mit dem Vortrag fehle, meint Zychla. Für die Verwaltung seien solche Präsentationen neben der Unterstützung von Vorträgen „zur Visualisierung der vorgetragenen Informationen“ gedacht. Ohne den eigentlichen Wortbeitrag seien die Präsentationen – zumeist werden diese von externen Gästen in den Sitzungen dargelegt – laut der Verwaltung „unvollständig und damit eigenständig ohne hinreichend sicheren Informationswert. Deswegen werden sie in der Regel erst nach der mündlichen Präsentation verschickt beziehungsweise ins Ratsinformationssystem eingestellt“.

Darlegung der Verwaltung Falkensee geht an Kritik der Stadtverordneten vorbei

An der Kritik der Stadtverordneten geht die Erklärung der Verwaltung indes vorbei. Denn dass sich die Stadtpolitiker vor einer Entscheidung im Sitzungsverlauf ins Thema einlesen, ist nicht nur ihr gutes Recht, sondern auch ihre Pflicht.

Von Nadine Bieneck