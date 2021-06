Stadtverordnetenversammlung Falkensee: Letzte Sitzung vor dem Sommer

Falkensee

Zum letzten Mal vor der Sommerpause tagen am Mittwoch die Stadtverordneten in Falkensee (18 Uhr, Stadthalle). Neben den großen Themen Kriterienkatalog und Beitragssatzung zum Anliegerstraßenbau steht auch ein Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Grüne und IDJPPPTHBH zur Diskussion, mit dem sich die Stadtverordneten für eine inklusive Beschulung in den Grund- und weiterführenden Schulen der Gartenstadt sowie dem Ausbau entsprechender Angebote aussprechen und die Stadtverwaltung sich gegenüber Schulamt und Landesregierung für diese Ziele einsetzen soll.

Ziel des Antrags sei ein klares Bekenntnis Falkensees, so Martina Freisinger (B 90/Grüne), „allen Kindern in der Stadt die Bildung zu ermöglichen, die ihren Bedarfen entspricht“. So müssten aktuell „Falkenseer Kinder mit Förderbedarf häufig weite Wege in Kauf nehmen, um eine geeignete Schule zu erreichen. Dies entspricht nicht den Rahmenbedingungen von Inklusion, die uns gesetzlich vorgegeben sind und denen sich Falkensee im Inklusiven Teilhabeplan verschrieben hat“, so Freisinger weiter. Jonathan Manti (IdJPPPTHBH) ergänzt: „Insbesondere in den letzten anderthalb Jahren der Pandemie sind die ohnehin ausbaufähigen Bemühungen für inklusives Lernen einmal mehr in den Hintergrund gerückt. Dabei haben Lockdown und Infektionsschutzmaßnahmen Kinder mit Behinderung noch wesentlich stärker getroffen als die meisten anderen“. Der nun eingebrachte Antrag sei auch ein Dialogangebot an die Schulkonferenzen, „Schulen als Orte für alle Kinder zu stärken“, so Manti. Der Bildungsausschuss empfahl in seiner Sitzung Anfang Juni den Antrag mit großer Mehrheit zur Zustimmung.

Die Sitzung online im Netz: www.falkensee.de/livestream.

Von Nadine Bieneck