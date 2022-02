Mit 23 Jahren ist Lennart Meyer der jüngste Stadtverordnete in Falkensee. Als Student der Stadt- und Regionalplanung beschäftigt er sich beruflich intensiv mit Themen, die in der Gartenstadt hochaktuell sind. Er kritisiert nun die Planungen zur Karl-Liebknecht-Straße 130 in Finkenkrug und den damit verbundenen, umstrittenen Abriss des ehemaligen Bahnwärterhauses.