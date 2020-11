Stadtwehrführer Daniel Brose aus Falkensee: „Werden jederzeit einsatzbereit sein“

Falkensee

Desinfektionsmittel, Einwegmasken, Anwesenheitsliste – bereits der Eingangsbereich der Feuerwache Falkensee in der Schönwalder Straße signalisiert ein striktes Hygiene- und Sicherheitsprotokoll. „Wir müssen uns ganz besonders schützen“, sagt Stadtwehrführer Daniel Brose. Schließlich müsse die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr auch während der Coronapandemie uneingeschränkt gewährleistet sein, erklärt der 48-Jährige. „Wir werden auch weiterhin jederzeit einsatzbereit sein“, ergänzt er. Damit dies auch so bleibt, gelte es aber, besonders vorsichtig zu sein und die Hygieneregeln uneingeschränkt einzuhalten.

Von positiven Coronafällen blieben die Kameraden bislang verschont, sagt Brose. Rund 75 Einsatzkräfte zählt die Wehr, die einen Altersdurchschnitt von 34 Jahren hat. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte werden dabei durch hauptamtliche Kollegen in einer 24-Stunden-Bereitschaft an sieben Tagen in der Woche unterstützt. Ein Teil der Hauptamtler ist gleichzeitig auch in der Freiwilligen Wehr aktiv. Etwa einhundert Einsätze absolvieren die ehrenamtlichen Feuerwehrleute im Jahr, insgesamt rund 600-mal geht auf der Wache im Jahr der Alarm.

Jederzeit für einen Einsatz griffbereit: Ausrüstung und Fahrzeuge der Feuerwehr in Falkensee. Quelle: Nadine Bieneck

Die Coronapandemie hat für sie ganz besondere Auswirkungen. „Stellen Sie sich vor, einer unserer Leute wird krank. Das wollen wir nicht nur, sondern das müssen wir unbedingt vermeiden“, sagt Daniel Brose, der genau weiß, dass solch ein Fall eine Vielzahl weiterer Quarantänebetroffener nach sich zieht. Seit fast zehn Jahren leitet der 48-Jährige die Feuerwehr in Falkensee. Selbst in einer Feuerwehrfamilie groß geworden, wurde er bereits früh vom Feuerwehrvirus erfasst - und bis heute nicht davon losgelassen. Die Folgen der Pandemie stellen den Stadtwehrführer vor eine Herausforderung, die er so auch noch nicht erlebt hat. „Corona macht die Arbeit schwieriger, wir müssen uns ganz besonders schützen. Das heißt auch, dass wir einiges anders machen und regeln müssen, etliche neue Abläufe etabliert haben“, sagt er. So wird die Feuerwache mehr oder weniger abgeschirmt, Besucher sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung zugelassen, jede Anwesenheit wird genau erfasst.

„Konzentrieren uns derzeit einzig und allein darauf, die Einsätze zu fahren“

Die hauptamtlichen Kameraden – sechs sind tagsüber ununterbrochen vor Ort – müssen vor dem Dienstbeginn die Temperatur erfassen lassen. In den Ruheräumen, die den Kollegen während ihrer 24-Stunden-Schichten zur Verfügung stehen, ist nur noch eine Person zugelassen, Abstands-, Masken- und Lüftungsregeln werden auf der Wache strikt eingehalten. In den Einsatzfahrzeugen ist die Einhaltung der Mindestabstände aufgrund der Gegebenheiten hingegen kaum möglich. Die Ausrüstung der Kameraden wird nach jedem Einsatz desinfiziert – ein Vorgang, der schon vor Corona bereits zur Vermeidung von Feuerwehrkrebs umgesetzt wurde. Ausgesetzt wurden darüber hinaus vorerst alle Übungs- und Ausbildungsdienste. „Das gilt für alle Feuerwehren im Havelland“, weiß Brose, der klarstellt: „Wir konzentrieren uns derzeit einzig und allein darauf, die Einsätze zu fahren.“

Der heute 48-jährige Daniel Brose ist schon mit der Feuerwehr aufgewachsen. „Ich stamme aus einer echten Feuerwehrdynastie“, sagt er. Quelle: Nadine Bieneck

Deren Zahl hat sich unterdessen seit Ausbruch der Pandemie merklich verringert, hat der Stadtwehrführer festgestellt. „Es herrscht weniger Verkehr auf der Straße, folglich gibt es weniger Unfälle, zu denen wir ausrücken müssen“, sagt er. Hinzu kommt: Die seit einigen Jahren geltende Rauchmelderpflicht hat dafür gesorgt, dass „der vorbeugende Brandschutz wesentlich besser geworden ist. Es gibt dadurch Gott sei dank weniger Brände. Durch die Früherkennung auslösender Rauchmelder ist das Ausmaß der Brände in vielen Fällen zudem nicht mehr so gravierend wie vorher“, weiß Daniel Brose zu berichten. Hinzu kommt jedoch auch das Phänomen, dass die Zahl der Alarmierungen durch Fehlalarme der Melder beständig steigt. „Da rücken wir inzwischen deutlich öfter aus“, hat der Stadtwehrführer zuletzt einen neuen Trend ausgemacht.

Nicht nur über die Verringerung des Infektionsrisiko für seine Kameraden macht sich Daniel Brose viele Gedanken. „Das Zusammensein und das soziale Miteinander spielt bei der Feuerwehr eine große Rolle, ganz besonders für die ehrenamtlichen Kameraden. Das ist fundamental wichtig für uns, der soziale Faktor ist die Basis des ehrenamtlichen Handelns“, findet er. Zum großen Teil sei eben dies – das gemeinsame Miteinander – in den letzten Monaten weggebrochen, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Seit geraumer Zeit mache er sich daher Gedanken, wie man das auffangen könne. Videokonferenzen seien eine Möglichkeit. „Ich sehe die Gefahr, dass wir Leute an andere Sachen verlieren. Das wollen, das müssen wir vermeiden“, sagt er.

Von Nadine Bieneck