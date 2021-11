Pausin

Zählen? Nein, das tue sie schon lange nicht mehr, sagt Angela Wikowski schmunzelnd. Die 62-Jährige arbeitet seit über 20 Jahren für das Standesamt Falkensee mit seiner Außenstelle in der „Waldschule“ im Schönwalder Ortsteil Pausin. Deren Geschichte ist mit dem Werdegang von Angela Wikowski eng verknüpft. „1991 habe ich als Verwaltungsbeamtin im Rechtsamt begonnen“, erinnert sie sich. Nach einer Zusatzausbildung zur Standesbeamtin – „ich wollte noch einmal eine neue berufliche Herausforderung“ –, sattelte sie um und fand damit ihren Traumjob. „Das war 2000“, blickt sie zurück. Ihre erste Eheschließung vollzog sie „am 6. Juni 2000“, weiß sie noch heute ganz genau. Die ersten Ja-Worte in der „Waldschule Pausin“ hörte sie ein gutes Jahr später, am 6. Oktober 2001.

Rund tausend Ehepaare haben sich seit Eröffnung der Außenstelle in Pausin dort das Ja-Wort gegeben

20-jähriges Jubiläum feierte die Außenstelle des Standesamtes in Pausin damit im Oktober. Und auch wenn Angela Wikowski längst nicht mehr mitzählt: „Rund eintausend Hochzeiten mögen es wohl in all den Jahren gewesen sein, die wir in Pausin geschlossen haben“, grübelt sie. Gemeinsam mit Kollegin Sabine Thiele ist sie für die Umsetzung des Verwaltungsaktes vor Ort verantwortlich. 2020 stieß Katja Schreier zur Unterstützung dazu. „Ohne die gute Zusammenarbeit mit dem Team von der ,Waldschule’ wäre die Organisation all die Jahre aber gar nicht möglich gewesen“, lobt sie insbesondere Simone Döhring, Geschäftsführerin des gemeindeeigenen Hauses.

Deren Mutter, Bärbel Eitner, heute noch als Mitglied der Gemeindevertretersitzung Schönwalde-Glien ehrenamtlich politisch aktiv, hatte sich als damalige Bürgermeisterin von Pausin kurz vor der Jahrtausendwende mächtig ins Zeug gelegt, Grundstück und Gebäude für die Gemeinde zu sichern. Das Standesamt Falkensee hatte damals keine geeigneten Möglichkeiten für eine Außenstelle. Der Bedarf jedoch sei dagewesen.

Die Waldschule sollte mit Leben gefüllt werden

So wurde man in Pausin fündig. Das wiederum freut heute wie damals Bärbel Eitner. Pausins ehemalige Bürgermeisterin sei mehr als froh über diesen Schritt gewesen. „Wir hatten nun dieses wunderbare Haus, und wollten und mussten es auch mit Leben füllen.“ Die Bedingungen für Verliebte sind hier ideal. „Man kann sich trauen lassen, man kann hier feiern und sogar auch übernachten“, sagt Simone Döhring.

Das Team des Standesamtes Falkensee mit Angela Wikowski (r.), Sabine Thiele (M.) und Katja Schreier (l.). Quelle: Stadtverwaltung Falkensee

Das hat sich herumgesprochen. Heute heiraten längst nicht nur Paare aus Schönwalde und Falkensee in Pausin. „Die Leute kommen von überall. Aus Potsdam, Berlin, ganz Havelland und Oberhavel“, weiß Wikowski. „Wir hatten auch schon indische, slowakische, pakistanische und russische Paare. Eigentlich gibt es kaum etwas, was wir noch nicht erlebt haben.“

Zwischen 18 und 82 Jahren war schon alles dabei

Das jüngste Paar, welches sie hier traute, sei gerade einmal 18 Jahre alt gewesen. Das älteste? „Da war der Ehemann 82 Jahre alt. Er hatte sich aber nicht erst frisch verliebt, sondern war mit seiner Partnerin schon 42 Jahre zusammen.“ Ob mal ein Paar ,nein’ gesagt hätte? „Das ist Quatsch, so etwas gibt es nur im Film“, sagt Angela Wikowski kopfschüttelnd. In ihren 20 Jahren Berufserfahrung hat sie noch alle Paare unter die Haube gebracht.

Nicht nur Trauungen leitet sie in ihrem Job. „Standesbeamte haben viel mehr Aufgaben als das. Das reicht von Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen bis hin zu Namensänderungen“, verrät sie. Wenngleich ihr das Verheiraten verliebter Paare schon die größte Freude bringt.

Ein Blick ins Trauzimmer in den Räumen der „Waldschule“. Trauungen finden ebenso auch im Außenbereich des Hauses statt, das über einen großen Garten verfügt. Quelle: Nadine Bieneck

„So eine Hochzeit ist nicht nur ein gesetzlicher Akt, sondern für das Brautpaar auch der wichtigste Tag im Leben.“ Wichtig ist es ihr daher, sich mit dem Paar schon vorher zusammenzusetzen. Für Trauungen – dazu gehören seit 2019 auch viele gleichgeschlechtliche Paare, schreibe sie eine Rede, die persönlich auf das zukünftige Ehepaar zugeschnitten ist. „Ich arbeite gern mit Menschen, schreibe auch gern Texte. Das ist ein Grund, warum ich den Job als Standesbeamtin auch nach 20 Jahren noch liebe und er mir nie langweilig geworden ist“, sagt sie.

Bei Hochzeiten mit Feuerwehr, Polizei und Bundeswehr ist besonders viel los

Zumal sie in all diesen Jahren eine Menge heiterer und schöner Erlebnisse mit den Paaren und deren Familien erlebt hat. Viel darüber verraten will sie nicht. „Wo anfangen, wo aufhören“, sagt sie lachend. Entlocken lässt sie sich dann doch noch: „Bei manch einem merkte man schon deutlich, dass da eigentlich die Mutter das Sagen hat.“ Viel Freude bereiten ihr vor allem die Hochzeiten von Feuerwehrleuten, Polizisten und Soldaten. Denn: „Da ist dann immer eine Menge los, die Kameraden lassen sich stets was für das frisch vermählte Paar einfallen.“

Auch Tiere sind bei den Trauungen in Pausin gern gesehene Gäste

Was wohl weithin nur in Pausin geht: „Bei den Trauungen sind oft auch Tiere zu Gast.“ Garten und Pavillon direkt hinter der „Waldschule“ halten Gegebenheiten dafür bereit. Besonderen Eindruck hinterließ auch bei Angela Wikowski eine Braut, die auf einem schwarzen Pferd, untermalt vom „Aschenputtel“-Filmlied zur Zeremonie geritten kam. „Das war unvergesslich“, schwärmt sie. „Hier in der ,Waldschule’ entstehen einfach Momente, die man vorher einfach nicht planen kann“, sucht sie nach Worten, um den besonderen Zauber des Ortes zu beschreiben.

Waldschule bietet neben Hochzeiten auch Kulturprogramm und jede Menge mehr

Am Freitagabend, 12. November, freut sich auch die erfahrene Standesbeamtin erst einmal auf einen kulinarisch-kulturellen Höhepunkt in ihrem Pausiner Trauzimmer: Ab 18 Uhr wird die Komödie „Der Heiratsantrag“ von Anton Tschechow aufgeführt, begleitet von einem Drei-Gänge-Menü. Voranmeldungen für den „Heiratsantrag“ sind unter 033231/629 03 möglich und nötig. Mehr zur „Waldschule Pausin“ gibt es zudem unter www.waldschule-pausin.de.

Von Nadine Bieneck