Starkes Signal: Landkreis schafft Sonder-Förderprogramm für Sportvereine

Falkensee

„Dieses Zeichen ist für die Vereine ein ganz, ganz wichtiges Signal.“ Freude und Erleichterung waren aus der Stimme von Birgit Faber am Mittwochnachmittag regelrecht herauszuhören. In der Tat hatte Landrat Roger Lewandowski (CDU) für die Vorsitzende des TSV Falkensee, immerhin den drittgrößten Sportverein im Land Brandenburg, auch eine richtig gute Nachricht mitgebracht.

Sportvereine erfüllen immens wichtige Aufgabe – vor allem für Kinder und Jugendliche

In dem trostlosen, weil wie leergefegten Fitnessraum des TSV in der Falkenseer Stadthalle stellte Lewandowski das jüngst vom Landkreis aufgelegte Corona-Hilfe-Sonderprogramm für Sportvereine im Havelland vor. „Wir wissen, dass die Sportvereine im Havelland vor allem für die Kinder und Jugendlichen eine immens wichtige Aufgabe erfüllen“, erklärte er. „Wir brauchen sie, ihre Trainer und Mitarbeiter auch nach Corona. Mit dem Sonderprogramm wollen wir einen Beitrag leisten, die Vereine zu unterstützen“, sagte der Landrat und betonte, dass das Programm fraktionsübergreifend „breit mitgetragen wird“.

Lewandowski traf damit bei Birgit Faber genau ins Schwarze. Die TSV-Chefin hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Alarm geschlagen und auf die prekäre Situation der Sportvereine aufmerksam gemacht. „Sie fallen durch alle Raster. Vor allem der Breitensport hat offenbar auf landespolitischer Ebene in Brandenburg keine Lobby. Wann und wie es für die Vereine weitergehen kann und soll, wird praktisch nie thematisiert“, hatte sie im Februar im Gespräch mit der MAZ harte Kritik geübt.

Dass der Landkreis Havelland nun ein Sonderprogramm für die Vereine aufgelegt habe, sei brandenburgweit einzigartig, freute sich Faber, die sich zugleich auch als Vizepräsidentin des Landessportbunds für den Breitensport stark macht. Sie hoffe, dass diese Entscheidung der Kreisverwaltung auch Signalwirkung für andere Landkreise entfalte und auch auf Landesebene stärkeres Bewusstsein für die Situation der Sportvereine im Land schaffe.

„Dieses Zeichen ist ein ganz großes“

Mit seinem Sonderprogramm unterstützt der Landkreis ab April die Sportvereine im Havelland finanziell. Die Gelder dafür stammen aus Mitteln, die für das Jahr 2021 regulär für Sportveranstaltungen im Haushalt eingestellt, aufgrund der Corona-Einschränkungen jedoch nicht abgerufen werden konnten, erklärte Lewandowski und nannte als Beispiel die etablierte und beliebte Kreisolympiade junger Sportler. „Mit dieser Corona-Hilfe wollen wir dazu beitragen, dass unsere heimischen Sportvereine diese Situation, in die sie unverschuldet hineingeraten sind, möglichst gut überstehen“, sagte er.

Landrat Roger Lewandowski hatte gute Nachrichten in seiner Arbeitsmappe mitgebracht. Quelle: Nadine Bieneck

Auch Sven Steller, Vorsitzender des SV Falkensee-Finkenkrug sowie zweiter Vorsitzender des Kreissportbundes, betonte insbesondere „das Signal, das mit dieser Maßnahme des Landkreises nicht nur an die Vereine ausgesendet wird. Dieses Zeichen ist ein ganz großes und unterstreicht die Unterstützung der Vereine durch den Landkreis auch ohne Corona“, sagte er. Das Soforthilfeprogramm zeige, dass „der Kreis die Vereine nicht vergisst“. Steller wies darauf hin, dass sich der Mitgliederschwund in den havelländischen Vereinen seit Ausbruch der Pandemie im landesweiten Vergleich noch in Grenzen halte. „Die Vereinstreue ist, auch durch die große Unterstützung des Landkreises, sehr ausgeprägt, das Zusammengehörigkeitsgefühl vor allem in den ländlichen Gebieten groß. Zudem zeigt das auch, dass die Vereine eine sehr gute Arbeit leisten.“ Lewandowski wies jedoch auch darauf hin, dass insbesondere die größeren Vereine – wie eben der TSV Falkensee, der insgesamt 13 Mitarbeiter beschäftigt – aufgrund von Verbindlichkeiten in Finanzierungsschwierigkeiten geraten. 800 Mitglieder habe der Verein seit April 2020 verloren, unterstrich Birgit Faber dies mit Zahlen, rund 3650 Mitglieder halten dem TSV bislang weiter die Treue. Nicht nur fehlende Mitgliedsbeiträge, sondern auch ausgefallene Veranstaltungen und damit verbunden Einnahmeverluste müssten die größtenteils ehrenamtlich geführten Vereine in Kauf nehmen. Und das, obgleich sie aufgrund von Corona zusätzliche Aufwendungen so für die Umsetzung von Hygienekonzepten zu tragen haben, umriss Lewandowski die aktuelle Situation. Das Sonderprogramm soll diese Folgen zumindest ein stückweit abschwächen.

Vereine können Förderantrage bis 30. Juni 2021 stellen

Ab sofort und noch bis zum 30. Juni 2021 können Sportvereine die Sondermittel, die als mitgliederbezogene Förderung berechnet werden, nun beantragen. Bis zu zwei Euro pro Vereinsmitglied werden ausgezahlt. Insgesamt stellt der Landkreis ein Budget von rund 30 000 Euro zur Verfügung. Genutzt werden kann die Sonderzahlung als Entgelte für in den Vereinen tätige, lizensierte Sport- und Übungsleiter, für die Beschaffung von Sportgeräten sowie für die Ausgaben satzungsgemäßer Zwecke im Verein. Lewandowski wies darauf hin, dass das Antragsformular bewusst unbürokratisch und überschaubar gehalten worden sei. „Das können wir bestätigen“, erklärten Birgit Faber und Sven Steller unisono mit Blick auf das nur einseitige Antragsformular.

Weitere Informationen sowie das Antragsformular sind auf der Website des Landkreises unter www.havelland.de/sportfoerderung eingestellt. Antragsteller können sich auch direkt an das Sportreferat des Landkreises wenden.

Von Nadine Bieneck