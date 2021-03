Falkensee

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag Steine aus dem Gleisbett in Falkensee auf die Fahrbahn der Bahnunterführung in der Rosenstraße gelegt. Ein Zeuge konnte gerade noch rechtzeitig bremsen.

Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Feuerwehrleute mussten die Steine entfernen.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 03322 / 275-0 zu melden oder das Hinweisformular unter www.polbb.eu/hinweis zu nutzen.

Von MAZonline