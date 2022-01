„Sterntaler-Aktion“ in Falkensee: Viele Spenden sorgen für glückliche Gesichter

Falkensee

Für glückliche Gesichter und gar ein paar Freudentränen sorgten die MAZ-Leser auch in diesem Jahr mit ihrer Unterstützung der Sterntaler-Aktion. Gesammelt hatte die Redaktion im Rahmen der traditionellen Weihnachtsaktion dieses Mal für die Bewohner eines Hauses in Falkensee, in dem im Oktober aus noch ungeklärten Gründen ein Feuer ausbrach. Für die Bewohner, mehrere Mietparteien wohnen dort, ist seitdem nichts mehr wie vorher. Berichtet hatte die MAZ über die Familie von Ines Z., die im Erdgeschoss wohnt. Dort hatten Rauch und Qualm sowie Wasserschäden des Löscheinsatzes im Obergeschoss die Wohnung zunächst unbewohnbar gemacht. Noch schlimmer traf es die Mieter im Dachgeschoss. Dort laufen nach wie vor Bauarbeiten, die sich auch noch einige Monate hinziehen werden. „Es ist noch ein langer Weg“, sagt die Bewohnerin.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die große Hilfsbereitschaft der Leser sorgte dafür, dass das anvisierte Spendenziel von 2000 Euro deutlich übertroffen wurde. 3785 Euro kamen bis Ende Dezember vor allem durch ganz viele Kleinspenden zusammen. „Das ist ein Wahnsinns-Ergebnis. Allen Lesern ganz herzlichen Dank“, sagt MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner. Der Betrag wird nun unter den Bewohnern des Hauses aufgeteilt und erleichtert den Neustart. „Eine tolle Sache“, so Morgner.

Schuhe sorgen für Freudentränen unter dem Weihnachtsbaum

Unter dem Weihnachtsbaum von Familie Z. lagen auf jeden Fall das Paar neue Schuhe, die sich der elfjährige Sohn sehnlichst gewünscht hatte. „Die Freude darüber war riesig“, berichtet die 41-Jährige, gar Freudentränen seien bei ihrem Sohn geflossen. Von der großen Spendenbereitschaft sei auch sie überwältigt und überaus dankbar. Am Tag vor Heiligabend konnte die dreiköpfige Familie nach zwei Monaten in mehreren Überbrückungsunterkünften zurück in die Wohnung ziehen. Der Sohn hatte in dieser Zeit bei den Großeltern gelebt. Dass die Familie zum Weihnachtsfest wieder zusammen in den eigenen vier Wänden sei, sei für sie das schönste Weihnachtsgeschenk gewesen, verrät sie.

Nicht einfach nur ein Paar Schuhe, sondern ein ganz besonderes Geschenk für den Elfjährigen. Quelle: Nadine Bieneck

Neben dem großen Dank an alle Spender bedankt Ines Z. sich zudem bei der spontanen Unterstützung der Fleischerei Gädecke aus Falkensee. Die habe den Bauarbeitern, die im Haus werkeln, als Nachbarschaftshilfe belegte Brötchen zur Stärkung vorbeigebracht, nachdem sie von der Geschichte gehört hatten.

Von Nadine Bieneck