Falkensee/Nauen

Wie viele Jugendliche sie schon auf dem Weg in die Selbstständigkeit und das Erwachsenenleben begleitet hat, hat Diana Mukle irgendwann aufgehört zu zählen. Seit 25 Jahren arbeitet die Nauenerin im Kinderheim des ASB in Falkensee. „Ich habe schon immer gerne mit Kindern gearbeitet, auch wenn die Arbeit in einem Kinderheim noch einmal eine ganz besondere Aufgabe ist“, erzählt sie.

Zur diesjährigen Sterntaler-Aktion bittet die MAZ ihre Leser darum, Geld zu spenden, um Sportgeräte für eine Trimm-Dich-Anlage auf dem Außengelände des Kinderheims anzuschaffen. Denn Sport ist gerade jetzt in der Corona-Zeit ein wichtiger Ausgleich für die jungen Bewohner. „Durch die Einschränkungen verbringen unsere Jugendlichen natürlich viel mehr Zeit im Haus, weil sie weniger Freunde treffen“, erzählt Diana Mukle.

Anzeige

Sporteinheiten im ersten Lockdown

Schon im ersten Lockdown im Frühjahr hat die sportbegeisterte Erzieherin daher gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen Sport gemacht. „Wir haben das ganze Haus aber auch den Außenbereich genutzt und die Jugendlichen waren voll bei der Sache, obwohl sie sonst auf Schulsport so gar keine Lust haben.“ Getrübt wurde das sportliche Vergnügen einzig aufgrund der mageren Ausstattung. „Wir hatten zwei Medizinbälle, das war alles“, sagt sie. Mit der MAZ-Sterntaler-Aktion könnte sich das hoffentlich ändern.

Noch zu DDR-Zeiten hatte Diana Mukle Kindergärtnerin gelernt und sich nach der Wende im erzieherischen Bereich weitergebildet, um auch in Horten und anderen Einrichtungen arbeiten zu können. Nach einer zweijährigen Schwangerschaftsvertretung im Nauener Hort landete sie schließlich beim ASB in Falkensee.

Einmal im Jahr verreist Diana Mukle. Die Bilder ihrer Reisen verewigt sie in Fotobüchern. Quelle: Danilo Hafer

Im Falkenseer Kinderheim leitet Diana Mukle heute eine Mädchengruppe, die speziell auf die Bedürfnisse von Mädchen und jungen Müttern ausgerichtet ist. „Wir haben Platz für acht Bewohnerinnen und sind eigentlich immer voll belegt. Derzeit leben Mädchen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren bei uns“, sagt sie.

„Ich bin für dich da“

Anfangs sei ihr die Arbeit im Kinderheim nicht leicht gefallen. „Die Jugendlichen sind ja aus ganz unterschiedlichen Gründen hier. Da bekommt man natürlich viel mit. Mittlerweile habe ich gelernt damit umzugehen. Jetzt kann ich den Jugendlichen die Hand reichen und sagen: Ich bin für dich da.“ Darum ginge es. Zu schauen, wo es bei den Jugendlichen hakt und ihnen entsprechend unter die Arme zu greifen. „Wir wollen sie einfach auf das Leben vorberieten, so dass sie das selbstständig meistern können“, sagt Diana Mukle.

Das sei nicht immer einfach. Einige Jugendliche sind nur kurze Zeit in der Einrichtung, andere wiederum mehrere Jahre. „Es gibt auch einige Jugendliche, die später, als junge Erwachsene ab und zu zu Besuch kommen und sagen, dass sie manche Regeln damals doof fanden, sie heute aber selbst bei ihren Kindern anwenden und dafür dankbar sind“, erzählt Diana Mukle. Dann habe sie alles richtig gemacht.

Spenden Sie für das Kinderheim

Die Jugendlichen werden im ASB-Heim rund um die Uhr betreut. Auch am Wochenende ist immer jemand da. Als Ausgleich zum harten Arbeitsalltag macht Diana Mukle Sport, geht manchmal noch direkt nach der Arbeit ins Sportstudio, um den Kopf frei zu kriegen. „Einmal im Jahr verreise ich. Am liebsten in Länder in denen ich Tiere fotografieren kann, die es hier nicht gibt“, sagt sie. So war sie schon auf Fotosafari in Afrika.

Wenn Sie spenden wollen, nutzen Sie bitte das Konto „ASB Falkensee“ bei der Bank für Sozialwirtschaft Berlin IBAN: DE50 1002 0500 0003 3799 01, BIC: BFSWDE33BER. Kennwort: „MAZ-Sterntaler“

Von Danilo Hafer