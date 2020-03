Hilfe für Opfer von Gewalt und Missbrauch: Stibb eröffnet Beratungsstelle in Falkensee

Falkensee

Mehr als 14200 Familien hat der Verein Stibb (Sozialtherapeutisches Institut Berlin-Brandenburg) in den vergangenen 27 Jahren in Potsdam und Potsdam-Mittelmark beraten. In Zukunft kommen Familien aus Falkensee hinzu, denn dort hat der Verein eine neue Außenstelle eröffnet.

Das soziale Umfeld muss stimmen

Stibb hilft Kindern, die Opfer von Gewalt oder sexuellem Missbrauch sind. Das Angebot des Vereins reicht von Präventionskursen in Schulen und Kitas bis hin zur Familienberatung. „Wir gehen auf jedes betroffene Kind offen zu und versuchen, das gesamte menschliche Umfeld des Kindes im Blick zu haben“, sagt die Stibb-Leiterin Annelie Dunand. Erziehungsberechtigte müssten bei einer Beratung oder Therapie zwar mitmachen, doch in Schule und Hort müsse ebenfalls alles stimmen, damit ein traumatisiertes Kind sich stabilisieren kann.

Thema war früher unterschätzt

Annelie Dunand gründete Stibb 1993 in Kleinmachnow. Geholfen hatte ihr dabei Henriette Kunz vom Jugendamt: „Damals hat man mir noch gesagt, sexuelle Übergriffe gegen Kinder oder Gewalt in der Familie gebe es gar nicht“, sagt Kunz. Die Amtsmitarbeiterin habe sich viel Kritik darüber anhören müssen, warum sie diese Misshandlungen öffentlich anspricht. Mittlerweile ist die Gesellschaft für das Thema offener und der Bedarf an Beratungsstellen hoch.

Kriminaldirektor machte aufmerksam

Die Stibb-Gründerin Annelie Dunand schrieb 1979 ihre Diplomarbeit der Soziologie über Missbrauch. Seit ihrem Abschluss widmet sie sich der Opferhilfe – Ihr Onkel hatte sich das gewünscht: „Er war Kriminaldirektor und sagte damals, es gebe so viele Missbrauchsfälle, dass jemand helfen müsse“, so Dunand. Das tat sie.

Gründerin mit viel Erfahrung

Annelie Dunand ist Mitbegründerin des zweiten Frauenhauses, das in Berlin entstand, der Initiative Wildwasser und dem ersten überregionalen Arbeitskreis Kinderschutz, für den Dunand wieder Unterstützung von Henriette Kunz bekam. Das Konzept für Stibb entstand aus Dunands Erfahrungen, die sie in der therapeutischen Mädchen-Wohngruppe Myrrah sammelte. Diese Gruppe wurde ebenfalls von Dunand gegründet.

„Dort lernte ich in den 1980ern, dass ein Trauma nicht automatisch verschwindet, wenn ein Kind aus dem gewalttätigen Umfeld herauskommt“, sagt Dunand. Die richtige Arbeit beginne dann erst.

Präventionsprogramme für Schulen

Seitdem habe sich viel getan. Es gibt mehr Aufklärung und mehr Prävention in der Gesellschaft. Stibb versucht an Kitas und Grundschulen zu vermitteln, wie Kinder „nein“ sagten lernen, wenn ihnen jemand eigenartig vorkommt, oder an wen sie sich wenden können, wenn Übergriffe bereits passiert sind. „Für die Präventionsprogramme sind wir allerdings auf Spenden angewiesen“, merkt Annelie Dunand an.

„Jeder, der befürchtet ein Kind sei gefährdet, kann sich bei uns melden“, sagt Annelie Dunand. In einem ersten Beratungsgespräch wird dann geguckt, welche Art von von Fall vorliegt und ob Stibb überhaupt der richtige Ansprechpartner ist. „Wenn das so ist, muss sich ein Erziehungsberechtigter ans Jugendamt wenden“, sagt Dunand. Dann würde das Jugendamt die Kosten der Opferhilfe übernehmen. Fachpersonal, wie zum Beispiel Sozialpädagogen, können bei Stibb eine Fortbildung machen, die vom Bildungsministerium getragen wird.

Zusammenarbeit mit Weißem Ring

Der ehrenamtlich tätige Weiße Ring für Kriminalitätsopfer arbeitet seit den 1990er mit Stibb zusammen. Renate Wegener vermittelt Opfer an Stibb: „Im Raum Falkensee und Dallgow haben wir vorwiegend Missbrauchsfälle“, sagt Wegener. In der Metropolregion um Berlin gebe es Bedarf für Anlaufstellen wie Stibb.

Kinder zeigen heute mehr sexualisiertes Verhalten

Was der Stibb-Gründerin Dunand zu denken gibt, ist zunehmend sexualisiertes Verhalten bei Kinder untereinander. Das sei früher sehr selten vorgekommen. Jetzt steigt die Zahl der Fälle deutlich. Dabei ginge es nicht nur um die so genannten „Doktorspiele“, sondern beispielsweise um Aufforderungen zum Oralsex. „Hier müssen wir noch erarbeiten, woher dieses Verhalten kommt“, sagt Annelie Dunand.

Die neuen Räume in Falkensee hat der Potsdamer Verein eröffnet, weil Anfragen aus dem Havelland gekommen sind, sagt Annelie Dunand. Bei ausreichend Nachfrage solle die neue Außenstelle an der Potsdamer Straße 1a einmal pro Woche besetzt sein. Bis dahin sind Termine für Opfer und ihre Angehörigen nach Absprache möglich.

Wer mit Stibb e.V. in Kontakt treten möchte, kann dies entweder unter Tel. 033203 / 2 26 74 oder über die E-Mail-Adresse: info@stibbev.de

Von Vivien Tharun