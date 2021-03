Straßenausbau in Falkensee: Kostendämpfung für Anlieger in Sicht

Falkensee

Transparenter soll es bei der Erschließung von Anliegerstraßen in Falkensee zugehen. Und beitragsgerechter. Zumindest, wenn es nach dem „Interfraktionellen BauArbeitskreis für Falkensee“ (IBAfF) geht. Die im Februar 2020 von Mitgliedern des Bauausschusses gegründete Arbeitsgruppe hat in den vergangenen Monaten Lösungsvorschläge erarbeitet, mit denen die Neuberechnung der Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Anliegerstraßenbau (Straßenneubau-Beitragssatzung) zukünftig eben genau das – transparenter und beitragsgerechter – ablaufen soll. Unterstützung dabei soll die Überarbeitung des Kriterienkatalogs zum Ausbau von Anliegerstraßen geben.

Arbeitsgruppe will vorbereitende Sacharbeit leisten

Die Arbeitsgruppe, in der sich Vertreter der Fraktionen von CDU, B90/Grüne, Linke, FDP und Freie Wähler engagieren, fand sich im vergangenen Jahr zusammen. „Unser Intention war, von den endlos langen Diskussionen im Bauausschuss wegzukommen und im Arbeitskreis vorbereitende Sacharbeit zu leisten. Mit wenigen Ausnahmen hat der IBAfF in den vergangenen Monaten immer freitags regelmäßig getagt, während der Corona-Beschränkungen oft auch virtuell“, berichtet CDU-Fraktionsmitglied Rainer Ganser, stellvertretender Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung und Mitglied von Bauausschuss und IBAfF. Eines der Themen, welches schnell auf dessen Tisch landete, war die Erschließung von Anliegerstraßen in Falkensee.

Knapp fünf Kilometer Straße wird jährlich in Falkensee gebaut

Die Stadtverwaltung erklärt in einer Infobroschüre, dass zwischen 2000 bis 2019 in der Gartenstadt über 90 Kilometer Asphaltstraßen gebaut wurden. Also durchschnittlich 4,7 Kilometer jährlich. Seit 2011 erfolge der Bau auf Basis des „Masterplans Anliegerstraßenbau“. Ziel sei es, „bis 2022 die alten Sandpisten weitgehend zu erschließen, denn sie entsprechen nicht mehr dem Standard und den Ansprüchen einer stetig wachsenden mobilen Stadt-Gesellschaft“. Das Thema des Straßenausbaus schlage nicht nur unter den Stadtverordneten aller Fraktionen seit Jahren hohe Wellen, sagt Ganser. Es errege zudem „seit Langem auch die Gemüter der Betroffenen. Gestiegene Baupreise, mitunter schlechter Bauuntergrund und/oder eine ungünstige Eckgrundstückslage haben die Kosten für die Erschließung der sogenannten Sandpisten förmlich explodieren lassen“.

Schaut man in das Straßenbauprogramm der Stadt, ist in Falkensee für das Jahr 2021 der Ausbau von Straßenabschnitten mit einer Gesamtlänge von knapp 6,4 Kilometern, verteilt auf 31 Straßen, geplant. Dabei reicht der Umfang der einzelnen Bauprojekte von 45 Metern Länge (Birkenstraße) bis hin zu einem Abschnitt von 515 Metern in der Bonner Straße. Grundsätzlich folgt der Ausbau einem Standard, der unter anderem eine Fahrbahnbreite von 4,75 Metern Asphaltausführung, einen einseitigen, separaten Gehweg mit 1,50 Metern Breite, eine Straßenbeleuchtung nach europäischer Norm und eine Straßenentwässerung vorsieht. Schaut man auf die vom städtischen Bauamt veröffentlichte Beitragsprognose der 2021 geplanten Bauprojekte für die Anwohner, können auf den einen oder anderen Anlieger mittlere fünfstellige Kosten zukommen. Die Höhe der einzelnen Bescheide richtet sich nach den Quadratmetern der erschlossenen Grundstücksflächen sowie der möglichen Bebaubarkeit. Nicht bebaubare Grün- und Waldflächen werden nicht beitragspflichtig berücksichtigt. In der Endberechnung folgt daraus ein Basispreis pro Quadratmeter.

Bis zu mittlere fünfstellige Summen bei 1000-Quadratmeter-Grundstücken

Das Bauamt gibt in seinem Zahlenwerk als Richtwert die Beiträge für ein 1000 Quadratmeter großes Grundstück an. Und diese reichen für die 2021 geplanten Anliegerstraßenbauprojekte von 6400 Euro (Birkenstraße) bis hin zu 48 900 Euro (Wismarer Straße). Eine einseitige Bebauung sowie laut Bauamt „sehr ungünstige Beitragsbedingungen“ sorgen in der Wismarer Straße für die enorm hohe Beitragsprognose auf der knapp 101 Meter lang auszubauenden Straße.

Anliegerbeiträge in vergangnen Jahren um fast 60 Prozent gestiegen

„Die Anliegerbeiträge sind seit 2015 um fast 60 Prozent gestiegen. Das ist den Anliegern nicht weiter zuzumuten. Die Bürger wollen Lösungen, jetzt. Und das zu Recht“, findet Ganser. Mit dieser Zielstellung habe sich der IBAfF der Thematik angenommen. Bei der Sitzung am 26. Februar habe man eine finale Kompromisslösung ausgearbeitet, die nun am Freitag (5. März) von den Fraktionsvertretern abschließend besprochen werde. Grundlage des Kompromisses ist eine Überarbeitung des komplexen Berechnungsmodells, welches die Kosten in der Endkonsequenz für die Anlieger ab einer bestimmten Höhe dämpfen soll. Im gleichen Zug hat der IBAfF den Kriterienkatalog angepasst, nach dem beim Anliegerstraßenausbau vorgegangen wird. „Es macht doch Sinn, jede Straße mit ihren individuellen Gegebenheiten zu betrachten und anschließend den Umfang des Ausbaus mit Blick darauf zu beschließen. Nicht jeder Ausbau muss zwangsweise den Standardmaßen folgen“, findet Ganser und weist beispielhaft auf die Eichkätzchenallee hin, die nach knapp 150 Metern in ein Waldgebiet führt.

Vorschlag soll im März im Bauausschuss besprochen werden

Nach dem Treffen der Fraktionen am Freitagabend (5. März) hofft er auf ein positives Votum der Empfehlung im Bauausschuss am 15. März, auf dessen Tagesordnung das Thema bereits steht. Geht alles gut, könnten die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am 14. April einen entsprechenden Beschluss fassen, mit dem „das Thema Erschließung nach jahrelangen Debatten und Diskussionen hoffentlich endlich ein Ende findet“, so der CDU-Stadtverordnete.

Von Nadine Bieneck