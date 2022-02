Falkensee

Hinter Joanna Hein liegt eine Odyssee. Eine lange Odyssee. Neun Monate sind es, um genau zu sein, die sie bereits nach ihrem Kater „Addi“ sucht. Die Vermutung liegt nahe, dass er sich in Falkensee befindet, sagt die 51-Jährige und hofft auf viele wachsame Augen im Havelland, denen ihr geliebter Vierbeiner möglicherweise über den Weg laufen könnte.

Möglicherweise geriet „Addi“ bei einer Flucht vor Hunden in Panik

Auch was genau vor neun Monaten, im April 2021, passiert ist, als „Addi“ verschwand, kann Joanna Hein nur vermuten. Am naheliegendsten sei die These, dass der Freigänger-Kater sich auf einem Hundeauslaufplatz unweit des Hauses der Familie rumgetrieben habe und dabei von einem Hund gejagt worden sei, sagt sie. Womöglich in Panik sei der Kater dann geflüchtet – vermutlich zu weit, um anschließend den Weg zurück zu seinem Zuhause zu finden.

Joanna Hein sucht ihren Kater Addi seit fast einem Jahr und vermutet ihn in Falkensee (Stand: 02/2022) Quelle: privat

Für Joanna Hein und die gesamte Familie ein einschneidendes Erlebnis. „Addi ist nicht einfach nur eine Katze, er ist mein Seelentier“, sagt die 51-Jährige nachdenklich. Überhaupt, für die ganze Familie sei der Kater ein „Charaktertier. Dass er weg ist, das zerreißt uns alle“.

Im nordwestlichen Spandauer Ortsteil Hakenfelde, an der Grenze zu Schönwalde-Glien und Falkensee, lebt sie mit ihrer Familie seit vielen Jahren. Hier wurde auch „Addi“ groß, der als Freigänger täglich draußen, aber nie weit weg von seinem Zuhause, unterwegs war und zuverlässig spätestens am Abend stets wieder vor der Tür stand. Anders am 20. April 2021. „,Addi’ kam am Abend einfach nicht heim. Ich war sofort beunruhigt, habe alle Nachbarn zusammengetrommelt und wir haben uns auf die Suche nach ihm gemacht“, erinnert sich Joanna Hein noch gut. Die schwarz-weiße Fellnase sei „superzutraulich, die ganze Siedlung kennt und liebt ihn“, erzählt sie.

Unzählige Suchanzeigen im Internet und mehr als tausend Flyer verteilt

Himmel und Hölle setzte die 51-Jährige seitdem in Bewegung, um ihren geliebten Vierbeiner wiederzufinden. Polizei, Ordnungs- und Forstämter, Tierheime und Tierärzte in der Umgebung informierte sie. In sozialen Netzwerken, von Facebook über Tiktok bis hin zu Ebay-Kleinzeigen und nebenan.de, teilte sie ihre Suchmeldung, rief gar eine eigene Facebook-Seite für ihre Suche ins Leben. Sie richtete Futterstellen ein, legte die ersten Wochen nach „Addis“ Verschwinden Fährten, um ihm wieder nach Hause zu führen. Auch mehr als eintausend Flyer hat Joanna Hein in den vergangenen neun Monaten verteilt und aufgehangen – nicht nur in Hakenfelde, sondern auch in zahlreichen benachbarten Berliner Stadtbezirken, in Oberhavel von Hennigsdorf bis ins Havelland nach Falkensee.

Markant sind die schwarzen Ballen des Katers. Quelle: Privat

Dass „Addi“ inzwischen in der Gartenstadt lebt, ist Joanna Heins stärkste Vermutung. Denn kurz nach seinem Verschwinden habe sie in Folge ihrer Suchanzeigen aus Falkensee einen Anruf zu einem schwarzen Kater erhalten. „Wir sind uns ziemlich sicher, dass da die Rede von unserem Kater war“, sagt Joanna Hein. Die Anruferin habe von einer kahlen Stelle am Schwanz des Tiers berichtet, die in den Suchanzeigen nicht erwähnt wurde. „,Addi’ musste kurz vor seinem Verschwinden an genau dieser Stelle nach einer Verletzung genäht werden, das Fell war dort noch nicht wieder nachgewachsen. Die Beschreibung passt genau auf ihn“, ist sie sicher. Falkensee liege nur wenige Kilometer vom Haus der Familie entfernt, „für eine Katze ist das keine Entfernung, aber eben doch zu weit, um allein wieder zurück zu finden“, sagt Joanna Hein.

Möglicherweise hat den Kater in Falkensee jemand aufgenommen

Sie hofft, dass jemand sich des Katers angenommen hat, unwissend, dass dieser von seiner Familie schmerzlich vermisst wird. „So etwas haben wir schon einmal erlebt“, erzählt Joanna Hein. „Addi“ sei jedoch gechippt und registriert, könne daher seinen Besitzern durch Auslesen des Chips sofort zugeordnet werden, wenn er gefunden wird.

Joanna Hein vermisst ihren Kater „Addi“ schmerzlich. Quelle: Privat

200 Hinweise hat die 51-Jährige bis heute auf ihre Suche erhalten. An ihren Nerven zehre vor allem die Ungewissheit. „Nicht zu wissen, wie es ihm geht, was er macht, ob es ihm gut geht, das ist Schlimmste.“ Auch neun Monate später fehle der kleine Felltiger im Familienalltag an allen Ecken und Enden, sei es bei der Küchenarbeit oder beim Fernsehgucken. Denn „Addi“ war „immer an meiner Seite, wenn er nicht draußen unterwegs war“, erinnert sich Joanna Hein schmerzlich. Sie bittet die Havelländer, die Augen nach dem auffälligen, schwarzfarbenen Kater offen zu halten. Erkennbar sei er „an einem schmalen, weißen Strich zwischen den Augen, seinem komplett schwarzen Kopf, weißem Latz, vier weißen Pfoten und wenn man genauer hinschaut, seinen schwarzfarbenen Ballen“, so Joanna Hein.

Infos bei Sichtung bitte an Joanna Hein unter 172/303 71 18. Mehr zur Suche nach „Addi“ unter: www.facebook.com/Katersucheberlinweit

Von Nadine Bieneck