Traditionell veranstaltet der TSV Falkensee zum Beginn seines neuen Trainingsjahres ein Vereinsfest mit zahlreichen Programmpunkten. In diesem Jahr findet die große Sause am 14. August auf dem Sportplatz an der Ringpromenade in Falkensee statt. In deren Rahmen werden auch Spenden für Sportvereine im Katastrophengebiet in Westdeutschland gesammelt.