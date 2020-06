Falkensee

Ein aufmerksamer Nachbar informierte in der Nacht zum Samstag gegen 2.45 Uhr die Polizei über den Diebstahl eines Fahrrades von einem Grundstück in der Kastanienallee in Falkensee.

Der Zeuge hatte zwei Männer beobachtet, die das Zweirad aus einer Garage, die wegen Baumaßnahmen frei zugänglich war, entwendeten.

Bei den sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen konnten Beamte die beiden mutmaßlichen Diebe in der Nähe des Tatortes stellen. Nach der Feststellung der Personalien wurden der 42-Jährige und der 44-Jährige vor Ort wieder entlassen.

Das Fahrrad konnte an den Besitzer zurückgegeben werden. Im Anschluss wurden Strafverfahren gegen die tatverdächtigen Männer eingeleitet.

Von MAZ Havelland