Falkensee

Einmal im Jahr dürfen Jugendliche am Tag der Zukunft die Klassenzimmer verlassen und anstatt trockener Theorie verschiedene Berufe kennenlernen. In Falkensee hatten Schülerinnen und Schüler am Donnerstag die Möglichkeit, die Arbeit der Paartherapeutin Izabela Janssen kennenzulernen. Innerhalb von zwei Stunden bekamen sie nicht nur Einblick in den typischen Praxisalltag, sondern nahmen auch für sich selbst neue Erkenntnisse über die Psyche mit.

Ein Modell der Psyche wurde vorgestellt

Der Einstieg sorgte zunächst für viele fragende Gesichter: Janssen zeigte eine Grafik, auf der oben ein König und unten viele einzelne Figuren zu sehen waren. „Jeder Mensch hat ein Bewusstsein – der König. Zusätzlich besitzt jeder Mensch viele verschiedene Bedürfnisse, die alle in uns wohnen und unterschiedliche Sachen brauchen“, erklärte Janssen. Gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitete sie, welche Bedürfnisse es alles gibt und wie sie uns steuern: Von körperlichen Aspekten wie Nahrungsaufnahme, über den Wunsch nach Sicherheit bis hin zur Abenteuerlust.

Izabela Janssen stellte ein Modell der Psyche vor. Nadin Tilinski (rechts) unterstützte als Praktikantin. Quelle: Leonie Mikulla

Besonders interessant fanden die Jugendlichen den Einstieg in das Thema Sexualität: „Auch hier gibt es viele verschiedene Bedürfnisse, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen“, sagte Janssen. Sie zählte verschiedene Beispiele auf, wie den Wunsch nach Akzeptanz des eigenen Körpers. „Das Thema Sexualität ist für Jugendliche sehr spannend, doch die Ebene der Bedürfnisse wird in der Schule nicht vermittelt“, meinte die Paartherapeutin.

Typische Probleme in der Paartherapie wurden besprochen

Gemeinsam mit den Jugendlichen überlegte Janssen, mit welchen typischen Problemen Menschen in die Paartherapie kommen. „Beziehungen gehen kaputt, weil Paare sich keine Aufmerksamkeit und Liebe mehr schenken. Viele Klienten kommen, nachdem sie ein Haus gebaut und Kinder bekommen haben. Sie nehmen sich oft keine Zeit mehr füreinander“, erzählte Janssen aus der Praxis. Auch die Jugendlichen hatten verschiedene Ideen: So fanden sie, dass zu stark auseinandergehende Ansichten oder Kontrollzwang und fehlendes Vertrauen Beziehungen schaden.

In einer anschließenden Übung durften sich die Teilnehmenden einmal selbst in der Rolle des Therapeuten ausprobieren. Janssens Praktikantin Nadin Tilinski spielte dafür eine Klientin, die ihren Ehemann betrogen hat. Die Jugendlichen konnten ihr Fragen zu ihren Gefühlen, Wünschen und Gedanken stellen und so einen Einblick in die therapeutische Gesprächsführung erhalten. Das war für die Jugendlichen fordernder als gedacht: „Ich fand es cool, mal Therapeutin zu sein. Aber es ist gar nicht so einfach, gute Fragen zu stellen“, überlegte eine Schülerin.

Janssen verriet den Jugendlichen, wie sie mit Paaren an Lösungen arbeitet: „Menschen haben oft die Erwartung, dass der Partner alle Bedürfnisse erfüllt – das klappt aber nicht. Wir versuchen, herauszufinden, welche unerfüllten Bedürfnisse es gibt und wie ihnen entsprochen werden kann. Wenn Betrug eine Rolle spielt, ist da oft eine große Verletzung. Dann müssen wir daran arbeiten, zu verzeihen und Schuld und Entschuldigung anzuerkennen“, erzählte Janssen.

So läuft eine typische Therapie ab

Neugierig waren die Jugendlichen auch auf den typischen Ablauf einer Therapie. „Ich bin selbstständig und habe keine Kassenpatienten. Deswegen kann ich meine Sitzungen 90 Minuten lang gestalten. Manchmal reichen drei Sitzungen, manchmal braucht es zehn. Paare, die schon seit 25 Jahren verheiratet sind, haben viele Themen. Ich sage meinen Klienten, dass sie so oft kommen sollen, wie sie es brauchen“, erklärte Janssen.

Die Paartherapeutin machte den Jugendlichen Mut, ihren eigenen Weg zu gehen und sich einen erfüllenden Beruf zu suchen: „Ich liebe meinen Beruf und freue mich jeden Tag darauf, wenn ich aufstehe. Setzt euch ein Ziel, dann könnt ihr es auch erreichen“, sagte sie zuversichtlich.

Von Leonie Mikulla