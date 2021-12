Gertraud Wieland aus Falkenhöh (Falkensee) engagiert sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich in der Volkssolidarität. Die ehemalige Finanzbuchhalterin managt seit 1992 die Finanzen und organisierte vor Coronazeiten unzählige Tagestouren. Am 5. Dezember, am Tag des Internationalen Ehrenamtes, bekam Gertraud Wieland überraschend Besuch vom Landkreis Havelland.