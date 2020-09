Tarifverhandlungen: Falkenseer Postboten streiken

Falkensee

Etwa 43 Beschäftigte des Zustellstützpunktes der Deutschen Post in Falkensee haben am Freitag ihre Arbeit niedergelegt. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte in Berlin und Brandenburg zum Warnstreik aufgerufen. Er begann am Freitag um 6 Uhr und dauert zwei Tage.

Damit möchte die Gewerkschaft den Druck auf die Deutsche Post vor der nächsten Tarif-Verhandlungsrunde am 21. und 22. September erhöhen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten eine Erhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, außerdem eine monatliche Erhöhung um 90 Euro für die Auszubildenden und Dual-Studierenden.

Anzeige

In Berlin und Brandenburg haben sich etwa 1400 Tarifbeschäftigte der Brief- und Paketzustellung an den Warnstreiks beteiligt. Es wird zu erheblichen Behinderungen in der Zustellung kommen.

Von Danilo Hafer