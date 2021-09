Zu ihrer Auftaktveranstaltung traf am Mittwoch im „grünen Büro“ in Falkensee die frisch gegründete „Taskforce Klimaschutz“ zusammen. Die Teilnehmer sammelten Ideen und Vorstellungen, wie das Thema aus der Theorie sehr viel deutlicher als bisher in die Praxis übertragen werden kann. Zudem wurden Schwachpunkte festgestellt, die nun beackert werden sollen.