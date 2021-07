Testkick in Falkensee-Finkenkrug: Hoffen auf viele Zuschauer und viele Spenden

Falkensee

Am Mittwochabend (21. Juli 2021) empfängt in Falkensee Fußball-Brandenburgligist SV Falkensee-Finkenkrug um 19 Uhr auf dem Sportgelände in der Leistikowstraße in Falkensee den SC Staaken zu einem „lange geplanten“, so Vereinschef Sven Steller, Testspiel. Angesichts der dramatischen Bilder aus den überschwemmten Regionen in Westdeutschland hat der Verein entschieden, den Erlös des Abends den Flutopfern zur Verfügung zu stellen. Vor Ort werden dafür weitere Spenden gesammelt.

Auf mehreren Wegen hätten ihn nach der Ankündigung bereits Nachrichten mit Spendenzusagen erreicht, so Steller am Dienstag auf MAZ-Nachfrage. „Ich hoffe, dass wir einen tollen Betrag zusammen bekommen“, sagte er. Das Geld soll dem FC Stolberg zugutekommen. Er ist in der direkt betroffenen Unwetterregion bei Aachen ansässig, zahlreiche Vereinsmitglieder stehen vor dem Nichts – die Flut hat ihnen alles genommen.

Spenden können zudem auf das Spendenkonto des SV Falkensee-Finkenkrug mit Betreff „Stolberg-Hilfe“ bei der MBS getätigt werden. Alle eingehenden Spendengelder werden 1:1 an den FC Stolberg übergeben. Die IBAN lautet: DE37 1605 0000 3812 0010 46.

Von Nadine Bieneck