Falkensee

Durch einen Mitarbeiter einer Baufirma wurden Polizisten am Montagmorgen auf ein Gelände in der Nähe des Bahnhofes Falkensee gerufen. Unbekannte hatten am vergangenen Wochenende zwei Container aufgebrochen und aus diesen mehrere Werkzeuge gestohlen.

Hoher Sachschaden

Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ungefähr 15.000 Euro. Es wurden Spuren gesichert, eine Strafanzeige aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

