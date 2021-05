Falkensee

Die Begeisterung für den Sport begleitet Thomas Greczmiel aus Falkensee schon ein Leben lang. Im Oktober möchte der bis dahin 60-Jährige am Ironman Hawaii teilnehmen – und sich damit einen Lebenstraum erfüllen. „Ich mache seit 30 Jahren Triathlons mit. Da werde ich oft gefragt, ob ich schon in Hawaii war. Dafür muss man sich aber qualifizieren und das habe ich bisher nie geschafft“, erzählt Greczmiel und ergänzt: „Diesmal hat es geklappt, jetzt muss ich es aber noch durchstehen.“

Und der Ironman Hawaii hat es in sich: 3,86 Kilometer Schwimmen, dann 180 Kilometer Radfahren und abschließend gut 42 Kilometer Laufen stehen auf dem Programm. Das Ganze unter den besonderen klimatischen Bedingungen der Inselgruppe im pazifischen Ozean. „Das wird auf jeden Fall eine ganz neue Erfahrung. Das Wetter dort ist sehr schwül und heiß“, erzählt Greczmiel. Da sei es wichtig, sehr viel zu trinken und gut in den Körper hinein zu hören. „Mir geht es ja auch nicht darum, irgendwelche Bestzeiten aufzustellen – mein Ziel ist es, ins Ziel zu kommen“, erklärt Greczmiel pragmatisch. Zu Gute kommt ihm, dass er schon einmal am Ironman Lanzarote teilgenommen hat. „Die Landschaft ist dort sehr ähnlich und Hawaii und Lanzarote gelten als die härtesten Ironmans“, so der Sportbegeisterte.

Am Ironman Lanzarote nahm Thomas Greczmiel bereits erfolgreich teil. Quelle: Privat

Selbstvertrauen stärken durch Grenzerfahrungen

Für Greczmiel üben solche Grenzerfahrungen einen besonderen Reiz aus: „Ich gehe sehr gerne sowohl körperlich, als auch mental an meine Grenzen. Irgendwann kommt immer der Moment, wo man keine Lust hat und sich nur noch fragt, warum man das Ganze überhaupt macht. Aber wenn man dann über die Ziellinie läuft, löst das einfach ein extremes Glücksgefühl aus“, erzählt Greczmiel. So eine Erfahrung stärke das Selbstvertrauen und zeige einem, was man alles schaffen kann. Dabei sei die wirkliche Herausforderung nicht der Wettkampf alleine, sondern vor allem die Vorbereitung. „Für so einen Ironman braucht es mindestens ein Jahr Vorlaufzeit und man muss währenddessen das Training kontinuierlich aufrecht erhalten.“

Für Greczmiel bedeutet das, zehn bis zwölf Stunden die Woche zu trainieren – jeden Tag, manchmal zweimal täglich. Nur montags ruht er sich aus. „Das Gute ist, dass das Wintertraining jetzt langsam vorbei ist und ich wieder viel draußen Radfahren kann“, freut sich Greczmiel. Auch für das Schwimmtraining ist das wärmere Wetter wichtig. „Wegen Corona sind ja alle Schwimmhallen zu – ich bin seit einem halben Jahr gar nicht mehr geschwommen. Ich hoffe, dass ich so in ein bis zwei Wochen wieder anfangen kann, draußen zu schwimmen“, überlegt Greczmiel. Bademöglichkeiten gebe es in der Umgebung genügend – der Neue See in Falkensee, der Groß Glienicker See oder auch mal die Havel. Bei seinem ersten Triathlon im Jahr 1990 wurde der Nymphensee in Brieselang zum Schauplatz. Auch für das Lauf- und Radtraining wird Greczmiel im Havelland fündig: „Ich fahre gerne Richtung Westen raus, nach Nauen, Brieselang oder nördlich hoch Richtung Kremmen. Und dann ist der Mauerweg natürlich eine tolle Route.“

Ein Sinn für Gemeinschaft

Auch wenn Triathlon Individualsport ist – Greczmiel ist auch die Gemeinschaft beim Sport wichtig: „Ich liebe es, mit Leuten zusammen loszufahren. Es macht viel mehr Spaß, in der Gruppe Fahrrad zu fahren und dann auch mal eine Kuchenpause einzulegen.“ Greczmiel ist deswegen Mitglied im Verein DreiZack Spandau e.V., dem knapp 40 Personen angehören.

Teamgeist habe er in seiner Jugendzeit entwickelt, als er noch Rudern als Leistungssport betrieb. Der Sinn für Gemeinschaft begleitet Greczmiel nicht nur beim Sport, sondern auch als Familienvater dreier Kinder. „Meine Kinder sind inzwischen erwachsen. Meine beiden Töchter konnte ich mit meiner Sportbegeisterung anstecken. Ein Highlight war, als wir mal gemeinsam an einer Staffel teilgenommen haben – da bin ich geschwommen, die jüngere Tochter ist Rad gefahren und die ältere Tochter ist gelaufen“, erzählt Greczmiel.

Greczmiel möchte auch andere Menschen zum Sport animieren. Aus diesem Grund wagte er sich an ein ganz neues Projekt und schreibt aktuell ein Buch über sein Leben und die Rolle des Sports darin. „Der Sport ist die Konstante in meinem Leben. Er hilft mir beim Stressabbau und hält mich fit. Ich hoffe, dass Menschen meinen Blog und mein Buch lesen und dann auch Lust bekommen, aktiv zu werden.“

Der Blog ist zu finden unter www.countdowntokona.de

Von Leonie Mikulla