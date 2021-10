Falkensee

Als „Geschenk des Himmels“ bezeichnet Thorsten Klein die Ausschreibung für die Stelle als neuer Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Neufinkenkrug in Falkensee. Die bisherige Pfarrerin Anneliese Hergenröther ging kürzlich in Rente und legte deswegen ihr Amt nach 18 Jahren nieder. Seit inzwischen einem Monat erfüllt Klein nun diese Aufgabe.

Klein arbeitete bisher vorrangig im Bildungsbereich

Für ihn waren es sowohl berufliche als auch persönliche Beweggründe, die neue Gemeindeleitung zu übernehmen. „Ich arbeite seit 20 Jahren im Bereich Bildung und habe mich in der Zeit in viele verschiedene Theoriebereiche eingearbeitet – hatte aber wenig Möglichkeit, mich praktisch auszuprobieren,“ erzählt Klein. So arbeitete er zuletzt 12 Jahre lang als Ausbildungsleiter am Wichern-Kolleg, einer Ausbildungsstätte für Diakone und Diakoninnen. „In mir wuchs immer mehr der Wunsch, die Lehrtätigkeit gegen konkrete Gemeindearbeit einzutauschen – schließlich war das Berufsbild Gemeindepfarrer ursprünglich der Beweggrund für mein Theologiestudium“, erinnert sich Klein.

In der Gemeinde Neufinkenkrug bot sich nun diese Möglichkeit einer beruflichen Veränderung. Der Schritt hat auch private Auswirkungen: „Ich habe die letzten zehn Jahre in Berlin-Spandau gewohnt und arbeite noch von dort aus. Da jedoch auch meine Frau eine neue Stelle als Pfarrerin in Dallgow-Döberitz übernehmen wird, ziehen wir Anfang nächsten Jahres in die dortige Pfarrdienstwohnung“, erzählt Klein. In die Überlegung spielte auch mit hinein, dass das Ehepaar einen fünfjährigen Sohn hat: „Ich merke, dass dieser Umbruch unserer Familie nach zehn Jahren guttut“, so der Pfarrer.

Der Pfarrer setzt auf das soziale Miteinander

Das soziale Leben, das Klein hier vorfindet, unterscheidet sich von dem Umfeld, das er aus Spandau kennt. Und so möchte er sich bei seiner neuen Arbeit zunächst Zeit nehmen, mit der ungewohnten Lebenswelt vertraut zu werden. „Mir ist es wichtig, ein Gefühl dafür zu bekommen, wo ich hier bin und wer hier lebt. Wie leben die Menschen hier? Welche Sorgen, Nöte und Ressourcen haben sie?“, beschreibt Klein und fügt hinzu: „Wir haben als Kirche den Auftrag, das Evangelium zu kommunizieren. Aber es geht immer auch darum, zu schauen, wie der innere Auftrag zu den Bedürfnissen vor Ort passt.“

Ganz konkret bedeutete das für den Pfarrer, dass er in dem nun vergangenen Monat seit Dienstantritt mit den bestehenden Kreisen der Gemeinde Kontakt aufnahm: „Ich habe den Seniorenkreis besucht, Konfirmanden vertretungsweise übernommen und war in Sitzungen des Gemeindekirchenrats“, erzählt Klein. Auch persönliche Besuche bei Menschen standen an. „Dabei habe ich gemerkt, dass es hier viele Traditionen gibt und die Kirchengemeinde schon etliche Schwerpunkte gesetzt hat: So spielen Umwelt und Ökologie sowie Kirchenasyl eine große Rolle. Das sind Punkte, die ich ganz großartig finde.“

Noch unklare Fragen zum neuen Gemeindezentrum

Neben dem Beziehungsaufbau zur Gemeinde steht für den neuen Pfarrer aktuell auch an, sich in ein bereits bestehendes größeres Projekt einzuarbeiten: In den nächsten zwei bis drei Jahren soll neben der Kirche ein neues Gemeindezentrum stehen. „Der Planungsprozess dazu dauert schon fast fünf Jahre. Derzeit gibt es aber noch viele ungeklärte Fragen“, berichtet Klein. So muss unter anderem entschieden werden, welche tragfähigen Nutzungskonzepte für das Zentrum infrage kommen. Klar ist, dass die Gemeinde das Haus gerne zum Stadtteil hin öffnen möchte.

Ein Kerngedanke, den Klein teilt. „Ich habe schon in meiner Lehrtätigkeit immer darauf geachtet, dass sozialräumlich gedacht wird“, sagt der Pfarrer und führt aus: „Wir sind nicht nur für wenige Kernmitglieder da, sondern für alle Gemeindemitglieder und darüber hinaus für alle, die hier wohnen.“

Von Leonie Mikulla