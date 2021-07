Falkensee

Über ungewöhnlichen Besuch durften sich am Dienstag Vormittag Hunde, Katzen und andere Tiere des Tierheims Falkensee freuen: Zur symbolischen Übergabe einer finanziellen Förderung durch die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) fanden sich Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstandes der MBS, Mathias Kathke, Filialdirektor in Falkensee und Landrat Roger Lewandowski (CDU) auf dem Gelände in der Dallgower Straße ein. Empfangen wurden sie von Heike Wegener, erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Tierheim Falkensee und Umgebung e.V., Peter Battige, Kassenwart des Vereins – und Hund Mäxchen, dem besonders die mitgebrachte Tüte mit Leckerlis gut gefiel.

Mehrere Vereine erhalten eine Förderung

„Wir freuen uns, solche Spendenaktionen seit vielen Jahren zu machen und einen Teil des Geldes, das wir verdienen, in die Bevölkerung zurückzugeben“, sagte Schulz bei einer kurzen Ansprache. Anschließend folgte ein gemeinsamer Rundgang durch die Einrichtung. Das Tierheim ist einer von vielen Vereinen, die im Rahmen der aktuellen Spendenaktion der MBS eine finanzielle Förderung erhalten. Insgesamt 120 000 Euro werden verteilt. Wer berücksichtigt werden möchte, muss dazu auf der Internetplattform „MBS Förderung“ einen Antrag einreichen, in dem das Projekt geschildert und die Gemeinnützigkeit dargelegt wird. 23 Vereine durften sich bislang im Havelland über eine Spende freuen. „Generell möchten wir die Gelder lieber breit verteilen und möglichst viele verschiedene Vereine fördern. Die Höhe der Förderung ist immer abhängig von den Projekten“, erklärte Schulz.

Das Tierheim Falkensee erhält insgesamt 2000 Euro – Geld, das es gut gebrauchen kann: „Wir hatten ein Leck im Dach, das müssen wir unbedingt reparieren. Außerdem gibt es viele Sachen zu erneuern. Wir brauchen zum Beispiel einen Dampfreiniger, um die Zimmer zu desinfizieren“, berichtete Peter Battige. Auch der Fliegenschutz ist mit der Zeit etwas löchrig geworden und muss ausgetauscht werden. „Wir freuen uns deswegen sehr, dass wir dieses Geld erhalten und bedanken uns dafür“, so der Kassenwart.

Verein lobt Unterstützung der Bevölkerung

Er nutzte die Gelegenheit, um auch der Bevölkerung aus der Umgebung seinen Dank auszudrücken: „Ganz viele Menschen haben uns in der Corona-Zeit sehr toll unterstützt mit Sach- und Geldspenden“, freute sich Battige. Dies war nicht immer so – bei Gründung des Tierheims im Jahr 2007 gab es noch eine Gegeninitiative der Nachbarn. Befürchtet wurde vor allem eine Belästigung durch Lärm. Mit dem Bau von Lärmschutzwänden wurde für diese Problematik jedoch eine gute Lösung gefunden. „Inzwischen läuft es ganz friedlich mit den Nachbarn. Wir merken, dass die Menschen aus Falkensee ganz toll zu ihrem Tierheim stehen“, so Battige.

Dass der Verein in Falkensee wichtige Arbeit leistet, zeigt ein Blick auf die Zahlen: „Wir haben hier in etwa 360 Tiere pro Jahr. Das heißt, dass fast ein Tier pro Tag vermittelt wird“, berichtete Battige. Zwölf Hunde finden gleichzeitig im Hundehaus Platz und in den zwei Katzenhäusern kommen 46 und 38 Katzen unter. Hinzu kommen Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten und Vögel. Nur für einen verhaltensauffälligen Kater und zwei Hunde konnte bislang kein neues Zuhause gefunden werden. „In der Regel läuft die Vermittlung wirklich gut bei uns“, so Battige.

So funktioniert die Vermittlung der Tiere

Einfach abholen kann man die Tiere nicht. Bevor sie ihr neues Zuhause beziehen, muss zunächst die Vermittlungsprozedur durchlaufen werden. „Auf unserer Internetseite werden alle Tiere angezeigt. Wem dort eines gefällt, kann einen Termin ausmachen, um das Tier kennenzulernen“, erklärte Battige. Besonders bei der Vermittlung von Hunden achtet das Tierheim auf ein ausreichendes Kennenlernen: „Da werden erstmal einige Gassigänge unternommen. Wenn da alles passt, darf der Hund probeweise für eine Woche mit nach hause.“ Eine Person des Tierheims überprüft zudem persönlich, ob das Zuhause die notwendigen Voraussetzungen für die Tierhaltung erfüllt. „Aus diesem Grund geben wir Tiere auch nur in einem Radius von 50 Kilometern ab“, berichtete der Kassenwart.

Die beiden Katzen warten noch auf ein neues Zuhause. Quelle: Leonie Mikulla

Befürchtungen, dass nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen vermehrt Tiere ins Tierheim abgegeben werden, haben sich in Falkensee bisher nicht bestätigt. „Wir haben zwar während der Pandemie gemerkt, dass die Vermittlung von Katzen sehr gut lief und es auch eine Zunahme bei der Vermittlung von Hunden gab“, erzählte Battige. Vermehrte Rückgaben oder Neuaufnahmen habe es jedoch noch nicht gegeben. Allerdings bereitete die Pandemie dem Tierheim auf andere Art und Weise Schwierigkeiten: „Wir konnten aus Sicherheitsgründen viel weniger unserer Ehrenamtlichen einsetzen und Vermittlungen funktionierten nur noch mit vorheriger Terminvergabe“, sagte Battige.

Weitere Ehrenamtliche gesucht

Treu sind die Ehrenamtlichen dem Verein trotzdem geblieben. Bis zu 85 Personen engagieren sich freiwillig und unterstützen so die drei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, die alle eine Ausbildung zur Tierpflegerin absolviert haben. „Aktuell fahren wir das Ehrenamt wieder hoch und unsere Gassigänger können endlich wieder mit den Hunden spazieren gehen“, freute sich Battige. Aufgaben für freiwillige Helfer und Helferinnen gibt es viele: „Wir suchen immer noch weitere Ehrenamtliche, die Lust haben, sich direkt bei den Tieren, bei Schreibtätigkeiten oder organisatorischen Aufgaben einzubringen“, so der Kassenwart.

Info: Website des Tierheims unter www.tierheim-falkensee.de

Von Leonie Mikulla