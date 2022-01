Tierheim Falkensee pflegt gerettete Katzen

Falkensee

Jason Statham, Terence Hill, Bruce Willis und Moritz Bleibtreu suchen ein neues Zuhause. Nein, nicht die Promis! Es handelt sich um Vierfüßer aus dem Tierheim Falkensee. Insgesamt rettete die „Tierschutzliga“, eine Tierschutzorganisation aus Neuhausen, 27 Katzen aus einer Wohnung in der Nähe von Cottbus. Bei so vielen Katzen muss man mit den Namen kreativ werden. Da eignen sich Schauspielernamen tatsächlich gut. Aber wie kam es dazu, dass sich so viele Katzen in der kleinen Wohnung aufhielten? „Der Besitzer war ein sehr alter Herr“, erzählt Tierpflegerin Bianca Luchterhand vom Tierheim Falkensee, „der hat das bestimmt gut gemeint und hatte das Herz sicherlich am rechten Fleck, aber ihm ist die Tierhaltung einfach über den Kopf gewachsen.“

Ob der alleinstehende Mann ins Pflegeheim kam, weiß Luchterhand nicht. Kurz vor Weihnachten übernahm der Tierschutzverein, mit dem das Tierheim Falkensee eng zusammenarbeitet, die 27 Katzen. „Ob es sich um eine offizielle Veterinärbeschlagnahmung handelte oder ob Nachbarn sich beschwert hatten, kann ich leider nicht sagen“, so Luchterhand. Die Tierpflegerin arbeitet seit dreieinhalb Jahren beim Tierheim Falkensee. Zuvor machte sie ihre Ausbildung zur Tierpflegerin in Neuhausen und hält seitdem engen Kontakt zu dem dort ansässigen Tierschutzverein.

Im Tierheim Falkensee kümmert sich Pflegerin Bianca Luchterhand um die Katzen Quelle: Privat

Das Tierheim Falkensee übernahm 13 von den 27 Katzen, die der Tierschutzverein bei sich aufgenommen hatte. Von den Katzen war kein einziges Tier kastriert, sodass sie sich unkontrolliert vermehrten. Es wurde bei allen Tieren ein Gesundheitscheck durchgeführt. Sie wurden auf Krankheiten untersucht, außerdem geimpft und kastriert. „Bei zwei Katzen haben wir ein merkwürdiges Herzgeräusch festgestellt, das wir jetzt über einen Herzultraschall überprüfen werden“, erzählt Luchterhand. Der Grund dafür könnte Inzucht sein. Die Tiere wären dann möglicherweise auf medizinische Versorgung angewiesen. Bevor das nicht geklärt ist, behält das Tierheim die beiden Samtpfoten bei sich. Für einige Katzen hat das Tierheim bereits neue Besitzer gefunden. Vier Katzen suchen noch nach einem umsorgenden Zuhause.

Die Katzen werden immer zutraulicher

„Am Anfang waren die Katzen stark traumatisiert und ängstlich, weil sie nur die kleine Wohnung von dem Herrn kannten“, erzählt die Tierpflegerin. Da sie nichts von der Welt kennengelernt hatten, mussten sie sich erst an die neue Umgebung des Tierheims gewöhnen. Sie seien aber vom ersten Tag an nie bösartig gewesen. „Die haben beim Tierarzt alles über sich ergehen lassen, nicht eine einzige hat gebissen oder gehauen während der Untersuchungen“, so Luchterhand. Mittlerweile seien sie fast schon zutraulich: „Manche sind noch etwas skeptisch, aber einige dulden schon vorsichtige Streicheleinheiten, sind neugierig und tauen gerade richtig auf.“

Die Kleinen kennen keinen Freigang und eignen sich daher als Wohnungskatzen. Am liebsten würden sie mit einem ihrer Geschwisterchen zusammen vermittelt werden. Aber auch da ist das Tierheim flexibel: „Wenn jemand kommen würde und die Möglichkeit hat, die Katzen drinnen und draußen zu halten, bieten wir das natürlich auch an“, erklärt Luchterhand. Denn jede Katze könne man auch an Freigang gewöhnen.

Andersherum sei es eher schwierig: Katzen, die nur freie Umgebungen kennen, seien nur schwer an eine Wohnung zu gewöhnen, weiß die Tierpflegerin.

Luchterhand hat selbst Katzen und macht momentan eine zweite Ausbildung zur Katzenverhaltensberaterin. „Ich lese viele Bücher in Tierpsychologie, Katzen waren schon immer mein absolutes Steckenpferd,“ erzählt sie. Manchmal falle es ihr schwer ein Tier abzugeben, zu dem sie schon eine Bindung aufgebaut habe. „Das macht meinen Beruf aber auch so schön: Wenn ich sehe, dass ein Tier, dem es schlecht ging, ein neues Zuhause findet, ist das sehr erfüllend“, erzählt die Tierpflegerin. Das Tierheim Falkensee redet intensiv mit den Interessierten und berät sie vor einer Vermittlung. „Für mich ist es ein absolutes Highlight, wenn wir eine Katze an neue Besitzer vermitteln“, so Luchterhand.

Auch Menschen mit einem Herz für Hunde können helfen

Bei Interesse können sich Tierliebhaber auf der Homepage des Tierheims informieren oder das Katzenhaus unter 0176/56 03 06 70 von Dienstag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr kontaktieren. Auch Hundefreunde sind gefragt: Für das Hundehaus sucht das Tierheim Falkensee Ehrenamtler, die ein Herz für Hunde und Spaß am Umgang mit Hunden haben.

Von Franziska von Werder