Tierheim Falkensee rettet 50 Katzen

Kater Sparti spielt ausgelassen mit seinem Spielzeug, doch sobald ein Besucher vor seiner Türe steht, lässt er es links liegen. Neugierig nimmt er die Zweibeiner in Augenschein. Ob einer sein neuer Besitzer wird? Mit seinen niedlichen Knickohren und seiner Menschen zugewandten Art erobert der freundliche, kleine Charmeur die Herzen im Sturm. Der kleine, schwarze Kater und dreizehn seiner Artgenossen haben seit dem 30. Januar ein vorübergehendes Zuhause im Tierheim Falkensee gefunden.

Doch dazu wäre es für Sparti fast nicht gekommen, denn die kleine Samtpfote hat in ihrem jungen Leben schon einiges hinter sich und wäre um ein Haar in einer Tötungsstation in Weißrussland gelandet. Der junge Kater konnte keinen Kot mehr absetzen und seine Besitzer stellten ihn in der Tierklinik vor. Dort bekam er etwas zum Abführen, das hat aber nicht viel gebracht.

Also wurde der sieben Monate alte Kater operiert, doch auch diese Operation brachte nicht den gewünschten Erfolg. Erst nach dem chirurgischen Eingriff ist man auf die Idee gekommen ihm oral Lactulose, ein Abführmittel, zu verabreichen und das wirkte dann auch gut. Dies sollte Sparti regelmäßig verabreicht bekommen, damit waren seine Besitzer aber absolut überfordert und wollten ihren Stubentiger einschläfern lassen, zum Glück kam Sparti in das Tierheim von Brest.

Tierheim in Brest rettet Katzen von der Straße

„Seit Jahren unterstützen wir den Verein Animalhelp Belarus, erklärt Heike Wegner, erste Vorsitzende des Tierheims Falkensee. „Der Verein unterstützt das Tierheim Dobrota in Brest, das einzig existierende Tierheim in Weißrussland. Dort würden Hunde und Katzen untergebracht, die von der Straße gerettet wurden, bevor sie von staatlichen Tierfängern eingefangen und in die Tötungsstation gebracht werden.

Animalhelp Belarus hat nun wieder einen Transport organisiert um 50 Katzen aus dem Tierheim Brest nach Deutschland zu holen.“ Der Transport kam am 30. Januar im Tierheim Falkensee wohlbehalten an. 36 der 50 Tiere waren bereits in private, liebevolle Hände vermittelt worden, die neuen Besitzer holten ihre Schützlinge in Falkensee ab und geben ihnen nun ein neues Zuhause.

Einige Neuzugänge müssen tierärztlich behandelt werden

Heike Wegner: „Wir haben uns bereit erklärt, 14 dieser Katzen in unsere Obhut zu übernehmen, da wir diese Kapazitäten frei hatten. Man kann das Tierheim im Brest nicht mit einem deutschen Tierheim vergleichen. Das Tierheim besteht aus zwei Waggons mit je 27 Quadratmetern Grundfläche. Dort sind bis zu 100 Katzen untergebracht, die Unterkünfte sind unbeheizt und Strom steht nur stundenweise zur Verfügung. Das Tierheim Brest bemüht sich redlich die Tiere angemessen versorgen zu können und ist dankbar für die Unterstützung durch Animalhelp Belarus.“

Einige der Neuzugänge im Tierheim Falkensee müssen tierärztlich behandelt werden, da sie Katzenschnupfen haben. Andere Katzen werden dem Tierarzt wegen Augen-, Ohren- und Zahnproblemen vorgestellt. Bei einer Samtpfote ist die Kastrationsnarbe noch nicht ganz verheilt, auch sie wird tierärztlich versorgt. „Malysh hat eine Fehlstellung der Ellbogen der Vorderläufe, das wird jetzt noch von einen Tierchirurgen abgeklärt, ob beziehungsweise was für die Kleine gemacht werden muss und kann“, so Heike Wegner. „Außerdem benötigen viele der Katzen Antibiotika und andere Medikamente. Das Ganze, sprich Unterbringung, Futter, Medikamente und besonders die tierärztliche Versorgung kostet natürlich Geld.

Tierheim unterstützt Animalhelp Belarus schon seit Jahren

Mit dem Transport nach Deutschland wurden im Tierheim in Brest wieder 50 Plätze für Katzen frei, die ansonsten bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen in Weißrussland auf der Straße erfrieren oder in der Tötungsstation enden würden.

„In erster Linie kümmern wir uns um Tiere aus unserer Region“ betont Heike Wegner. „Aber in diesem Fall wollten wir Animalhelp Belarus, wie schon in den Jahren zuvor, unbedingt unterstützen.“ Sobald die Behandlungen abgeschlossen sind, stehen die Samtpfoten zur Vermittlung. Nähere Informationen dazu werden auf der Internetseite des Tierheims Falkensee https://tierheim-falkensee.de veröffentlicht.

Von Hannelore Berg