Falkensee

Das Veranstaltungsverbot aufgrund der Corona-Krise traf viele Zirkusse gleich zu Beginn der diesjährigen Saison hart. Laut der Tierschutzorganisation Peta geraten nun insbesondere Zirkusse mit „kostspieliger Tierhaltung in eine prekäre Lage.“ Derzeit ist auch der Familienzirkus Renz in Falkensee gestrandet. Teil des Zirkus sind auch Pferde und Kamele. Der Familienzirkus hat bereits öffentlich um Futterspenden gebeten.

Die Tierschützer appellieren nun an das Zirkusunternehmen, die Tiere dauerhaft an Lebenshöfe, zoologische Einrichtungen oder geeignete Auffangstationen abzugeben. „Viele Zirkusse sind nicht in der Lage, die Tiere in Krisenzeiten ausreichend zu versorgen. Deswegen appellieren wie an betroffene Betriebe, sie nun freiwillig abzugeben und dem Vorbild tierfreier Zirkusunternehmen zu folgen“, sagt Yvonne Würz, Biologin und Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche bei Peta.

Zirkus kommt seit 20 Jahren

Der Zirkus Renz kommt schon seit 20 Jahren nach Falkensee und ist insbesondere wegen seiner Weihnachtsshows beliebt.

Von MAZ