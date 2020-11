Dallgow-Döberitz

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochvormittag (4. November) gegen 10.35 Uhr im Havelland auf der L20 zwischen Seeburg und Groß-Glienicke. „Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein PKW aus Seeburg kommend in Richtung Groß Glienicke und kam aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr“, erklärtee die Polizeidirektion West in einer Pressemitteilung.

Ein 51-jähriger LKW-Fahrer, der in Richtung Seeburg unterwegs war, versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern, so die Polizei weiter. Das Auto touchierte den Lastkraftwagen, überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der Lkw kam im Straßengraben zum Stehen.

Für den Autofahrer kommt jede Hilfe zu spät

Die Freiwillige Feuerwehr Dallgow und die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Falkensee wurden an die Unfallstelle alarmiert. „Beim Eintreffen stellten wir das Auto auf dem Dach liegend in einem Feld vor“, bestätigte auch Einsatzleiter Sven Stepputat von der Feuerwehr Dallgow. Der Fahrer des Wagens war schwer eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte mit schwerem hydraulischen Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. „Ein Notarzt konnte vor Ort allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen“, erklärte der Einsatzleiter weiter.

Der Fahrer des Lkw wurde ebenfalls verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die L20 musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis etwa 14 Uhr voll gesperrt werden. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Falkensee waren mit einer Drohne am Unfallort im Einsatz. Ein Gutachter der DEKRA war ebenfalls vor Ort.

Von Stefanie Fechner