Trafostation wird jetzt ferngesteuert

Der Netzbetreiber Edis hat in der Falkenseer Bussardstraße eine sogenannte intelligente Ortsnetzstation in Betrieb genommen. Diese ersetzt das bisherige klassische Transformatorenhäuschen und soll die Versorgungssicherheit verbessern und das Stromnetz für die Anforderungen in der Zukunft rüsten.

Zugriff aus der Ferne

„Die neue Station ermöglicht es uns, im Störungsfall viel schneller eingreifen zu können und so dafür zu sorgen, dass die Haushalte möglichst schnell wieder mit Strom versorgt werden“, erklärte Lars Klemmer, Referent für Kommunalmanagement bei der Edis Netz GmbH. Möglich wird dies, da, im Gegensatz zu den normalen Trafostationen, auf die neuen intelligenten Stationen direkt aus der Netzleitzentrale in Potsdam zugegriffen werden kann und unmittelbar Umschaltvorgänge vorgenommen werden können.

Edis investiert 300.000 Euro

„Zudem liefert die neue Station Messwerte aus dem Stromnetz in Echtzeit in die Potsdamer Zentrale“, so Netzmeister Michael Sporberg. Kernstücke der neuen Anlagen sind der sogenannte „Fernwirkschrank“ im Inneren und eine kleine Außenantenne, die das Senden und Empfangen von Daten ermöglichen. Eine solche Ortsnetzstation ist etwa dreimal so teuer wie eine herkömmliche. Rund 300 000 Euro investiert Edis dafür allein im Falkenseer Stadtgebiet. Sieben neue Stationen wurden bereits aufgestellt. Zwei weitere sollen in diesem Jahr folgen, unter anderem im Gewerbegebiet Nord und in der Rheinsberger Straße.

So weiß-grau wieder jetzt soll die Station nicht bleiben. „In Abstimmung mit den Anliegern wird darauf ein Naturmotiv mit Bussard, passend zum Straßennamen angebracht“, erklärt Sporberg.

Neues Umspannwerk soll dieses Jahr ans Netz gehen

Neben der Modernisierung der Trafostationen soll im dritten Quartal des Jahres das neue „Umspannwerk Falkensee Süd“ in Rohrbeck ans Netz gehen. Mit der Inbetriebnahme des neuen Netzknotenpunktes wird auch das südliche Mittelspannungsnetz von Falkensee von bisher 15 000 Volt auf 20 000 Volt erhöht. Dadurch erhöhen sich die Übertragungskapazitäten, was die Versorgungszuverlässigkeiten verbessern soll.

Von Danilo Hafer