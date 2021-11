Transporter brennt in Falkensee aus – Polizei ermittelt

Falkensee

Ein Transporter ist am Mittwochabend auf einem Parkplatz in der Finkenkruger Straße in Falkensee in Brand geraten. Der Wagen stand auf dem NP-Parkplatz. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 20 Uhr alarmiert.

Transporter brennt in Falkensee Quelle: Julian Stähle

Die freiwillige Feuerwehr löschte zusammen mit der hauptamtlichen Feuerwehr die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat den Transporter zur Beweissicherung mitgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr derzeit noch nichts sagen.

Von MAZonline