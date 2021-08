Falkensee

Geholfen hat Katja Ganszczyk schon immer gerne. Die 43-Jährige ist Ur-Falkenseerin und hat miterlebt, wie sich das soziale Miteinander in der Stadt über die Jahrzehnte verändert hat. Um den sozialen Zusammenhalt zu stärken und zunehmender Anonymität entgegenzuwirken, gründete sie vor zwei Jahren gemeinsam mit ihrer Freundin Kathrin Großmann die Facebook-Gruppe „Falkensee hilft“. Was klein anfing, hat mittlerweile großen Zulauf gefunden: Mehr als 1400 Mitglieder verzeichnet das Netzwerk aktuell.

„Ich kenne Falkensee noch zu DDR-Zeiten: Ich bin im Grenzgebiet groß geworden und die Mauer war quasi unser Gartenzaun“, erzählt Ganszczyk und fügt hinzu: „Damals war das soziale Miteinander noch einfacher – jeder kannte jeden und hat sich gegenseitig unterstützt. Heutzutage kennt man sich kaum noch.“ Ganszczyk erinnert sich noch, wie sie mit ihren Geschwistern dabei geholfen hat, den Spielplatz vor Ort zu streichen und zu renovieren. Dieser Einsatz war für sie selbstverständlich: „Es ist für mich klar, dass ich da bin, wenn Not am Mann ist!“, erklärt Ganszczyk.

Idee entstand aus Unterstützung nach Großbrand

So auch vor zwei Jahren, als es in Mecklenburg-Vorpommern einen Großbrand gab: „Kathrin und ich wollten die betroffenen Menschen unbedingt unterstützen und haben zunächst einen Aufruf in verschiedene Falkenseer Gruppen gepostet. Irgendwann entstand dann die Idee, selbst eine Gruppe zu gründen“, erzählt Ganszczyk. Die Resonanz begeistert sie noch heute: „Das wurde dann immer größer und größer: Unternehmen haben ihre Unterstützung angeboten und schließlich schaltete sich auch die Feuerwehr ein, um den Transport zu übernehmen.“

Die Aktion war irgendwann abgeschlossen, doch die Gruppe blieb bestehen. Denn es zeigte sich, dass viel Bedarf nach so einem Hilfsnetzwerk da ist. „Die Gruppe ist für alle Hilfestellungen gedacht und für alle Menschen offen. Jeder, der etwas braucht, darf auch posten“, so Ganszczyk. Allerdings kontrollieren sie und Großmann als Gruppenadministratorinnen, ob die Gruppenregeln für ein respektvolles Miteinander beachtet werden. Neue Posts erscheinen deswegen erst auf der Seite, wenn eine der beiden sie freigegeben hat. „Es ist zum Glück erst einmal passiert, dass jemand beleidigend geworden ist. Den haben wir dann erst privat angeschrieben und als das nicht geholfen hat, mussten wir die Person aus der Gruppe entfernen“, erzählt Ganszczyk.

Zudem achten die Administratorinnen darauf, dass nicht zehnmal am Tag der gleiche Post erstellt wird. Auch eine Werbeplattform wollen die beiden ganz klar nicht anbieten. „Nur während des Lockdowns haben wir auch mal Gewerbetreibende unterstützt und erlaubt, dass sie etwas posten“, berichtet Ganszczyk.„Generell wollen wir uns aber nicht so in den Vordergrund stellen, sondern, dass die Gruppe demokratisch zusammen Entscheidungen trifft.“

Die Hilfestellungen sind sehr vielfältig

Über die Gruppe wurden bereits viele Hilfestellungen geleistet. Vermisste Katzen, Mitfahrgelegenheiten, beispielsweise vom Bahnhof Falkensee nach Spandau, Hilfe bei alltäglichen Aufgaben nach einem gebrochenen Bein – die Anfragen können ganz verschieden sein. „In der Corona-Zeit haben wir ganz viele Futterspenden für den Zirkus gesammelt. Den Zirkus kenne ich schon seit über 20 Jahren – bin selbst mal mitgezogen“, erzählt Ganszczyk lachend. Neben materieller Hilfe kann es manchmal auch emotionale Unterstützung sein, die benötigt wird: „Wir haben zwei Mütter zusammengebracht, die beide ihre Söhne verloren haben, damit sie sich unterhalten und gegenseitig Kraft geben können.“

Ob große Spendenaktionen oder kleine Unterstützungen, für Ganszczyk ist klar: „Jede Hilfe ist toll. Es ist immer schön, zu sehen, wenn sich die Leute freuen – da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut!“ Der großartigste Moment war für sie die Weihnachtsaktion im Vorjahr (MAZ berichtete), bei der die Administratorinnen über das Netzwerk organisierten, dass Weihnachtsgeschenke und -karten für Bewohner und Bewohnerinnen von Seniorenheimen gebastelt wurden. Die Aktion zog große Kreise: „Wir waren irgendwann sogar im Fernsehen damit. Und nicht nur Unmengen an Geschenken wurden von ganz vielen Menschen gebastelt, es sind auch Musiker ins Seniorenheim gegangen, um ein kostenloses Konzert zu geben. Daran sehe ich, dass es richtig ist, was wir machen!“, freut sich Ganszczyk.

Neben Hilfestellungen sind über die Gruppe inzwischen auch echte Freundschaften entstanden: „Mit einigen Mitgliedern haben wir ganz persönlichen Kontakt. Wenn die Pandemie es wieder zulässt, möchten wir gerne irgendwann ein großes Treffen machen, um noch mehr Menschen hinter den Facebook-Profilen kennenzulernen“, verrät Ganszczyk.

Von Leonie Mikulla