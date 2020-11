Turnen aus Leidenschaft: Der Sport steht für Sophie Grünberg aus Falkensee im Mittelpunkt

Falkensee

„Der Balken“, sagt Sophie Grünberg. Der Balken sei ihr absolutes Lieblingsturngerät. Vielleicht auch deshalb hat die Achtjährige aus Falkensee in ihrem Zimmer solch ein Sportgerät zu stehen, ebenerdig. Behende turnt die Drittklässlerin darauf herum. Spagat, Standwaage – gar kein Problem. Die Besucherin kann nur staunen.

Turnen ist Sophies Leidenschaft – Talent fiel Trainern früh auf

Tatsächlich sind diese Elemente für die Achtjährige ein regelrechter Klacks. Denn das Turnen ist für Sophie Grünberg nicht einfach nur Sport oder Hobby, sondern ihre große Leidenschaft. Der Zufall will es, dass die Falkenseerin für eine der ältesten olympischen Sportarten zudem mit einer Menge Talent und guten körperlichen Voraussetzungen ausgestattet ist.

Einer Trainerin fiel vor einigen Jahren eben dieses Talent der damals Fünfjährigen auf. „Ich suchte damals eine Sportgruppe für meine Tochter“, erinnert sich ihre Mutter Natascha Grünberg. „ Sophie war damals etwa fünfeinhalb Jahre alt. Wir sind einfach erstmal zum Bewegungssport gegangen.“ Direkt nach der ersten Übungsstunde hätte die Trainerin ihr mitgeteilt, dass für Sophie leistungsorientierter Turnsport ideal sei, blickt Natascha Grünberg zurück.

Nach einigen Jahren Turnsport beim TSV Falkensee wechselte die Achtjährige im September dieses Jahres schließlich zum Trainieren an den Landesstützpunkt Berlin in Hohenschönhausen. „In Falkensee ging es für Sophie nicht mehr weiter, sie aber wollte mehr“, sagt ihre Mutter. Die Trainer sahen für die Drittklässlerin in ihrer Heimatstadt nicht mehr ausreichend Fördermöglichkeiten. Vor dem Wechsel nach Berlin nahm Sophie an zwei Sichtungstrainings in Berlin teil, und „blühte dort regelrecht auf“, wie sich ihre Mutter erinnert.

„Es gibt viele Vorurteile über den Turnsport“, weiß sie. Umso wichtiger ist es ihr, zu betonen: „ Sophie liebt das Training. Wenn sie abends vom Sport nach Hause kommt, sehe ich ein glückliches Kind. Das Pensum und auch der Trainingsaufwand, das alles ist allein ihre Entscheidung, die wir natürlich unterstützen und mittragen. Denn das Turnen ist ihr Leben.“

„Wenn ein Rädchen querschießt, bringt das die ganze Woche durcheinander“

Der Aufwand, den auch die Eltern der Achtjährigen betreiben, um der Tochter ihr Hobby zu ermöglichen, ist indes beachtlich. Fünf Tage in der Woche, von Montag bis Freitag, steht die Drittklässlerin nachmittags in der Turnhalle und spult ihren Trainingsplan ab. Damit das alles funktioniert, ist für Sophies Eltern eine teils minutengenaue Planung des Tagesablaufs seit September unerlässlich geworden. „Die Planung der ganzen Logistik ist wie ein großes Uhrwerk“, sagt Natascha Grünberg, „wenn ein Rädchen am Montagmorgen querschießt, bringt das die ganze Woche durcheinander.“

Ein Busshuttle sammelt Sophie und weitere Turnerinnen aus dem Umland direkt nach der Schule ein und bringt sie zum Training nach Berlin. Täglich ab 14.15 Uhr steht die Achtjährige dort in der Halle, in der Regel bis 18.15 Uhr. Sophies Vater holt sie auf dem Weg von der Arbeit vom Training ab. Mitunter nimmt eine der Trainerinnen Sophie auch mit, trifft sich mit deren Eltern dann in der Mitte. Viel Zeit bleibt der Drittklässlerin zu Hause oft nicht mehr, bevor es 20.30 Uhr ins Bett geht.

Ihre Schulnoten sind gut, auch die Erledigung der Hausaufgaben ist organisiert. Nicht zuletzt „dank der Unterstützung der Lehrerin“, ist Natascha Grünberg dankbar. Ohne das Verständnis der Klassenlehrerin schließlich würden sich Schule und Sport in dem Ausmaß, in dem ihn die Drittklässlerin betreibt, kaum unter einen Hut bringen lassen, weiß sie.

Wenngleich der Aufwand, den die gesamte Familie Grünberg für den Trainingsalltag von Tochter Sophie betreibt, erheblich ist, steht sie ohne jegliches Zaudern hinter der Achtjährigen. „Solange Sophie glücklich damit ist, unterstützen wir sie dabei“, sagt Natascha Grünberg. Viele Gedanken macht sie sich dennoch. „Turnen ist so ein schöner, eleganter, vor allem klassischer Sport. Trotzdem gibt es kaum Förderung für diese Sportart“, kritisiert sie.

Ohne engagiertes Trainerteam wäre der Trainingsalltag kaum zu bewältigen

Einen in der Nähe von Falkensee verfügbaren Landesstützpunkt gebe es nicht mehr, so dass für Turntalent Sophie nur der Weg nach Berlin blieb. Dankbar ist Natascha Grünberg, dass das dortige Trainerteam den nachmittäglichen Busshuttle zur Trainingshalle organisiert. „Ich wusste nicht, wie wir das sonst überhaupt stemmen könnten.“ Händeringend sucht der Berliner Stützpunkt jedoch einen Fahrer für die täglichen Fahrten. „Momentan wird das meist durch die Trainer abgedeckt – keine Dauerlösung“, weiß Natascha Grünberg.

Ihre Tochter Sophie bekommt von den Sorgen der Mutter nur wenig mit. Sie ist glücklich, wenn sie jeden Tag in der Halle stehen kann. „Wettkämpfe machen mir besonders Spaß“, sagt sie, schiebt aber nach: „Corona dauert jetzt schon so lange. Ich kann mich kaum noch erinnern, wie es bei den letzten Wettkämpfen so war.“ Trotz ihres Talents bleibt die Achtjährige bescheiden. Was ihr größter Traum sei? „Ich möchte mal so gut turnen wie die Mädchen aus der Altersklasse 14 und 15“, sagt sie und lächelt schüchtern. Schließlich verrät sie aber doch noch ihr großes Ziel, das sie auch im Freundebuch eines Klassenkameraden verewigt hat: „Irgendwann einmal bei Olympischen Spielen zu turnen, das wäre schon toll“, sagt sie.

