Falkensee

Zur großen DKMS-Registrierungsaktion rufen die Mitglieder des Falkenseer Jugendforums auf. Am Samstag von 11 bis 15 Uhr besteht im Falkenseer Jugendklub „Alte Post“ am Finkenkruger Bahnhof die Möglichkeit sich typisieren zu lassen. „Es gibt keinen besonderen Anlass. Wir finden nur, dass es jederzeit jeden treffen kann und wir das nicht vergessen sollten“, sagt Organisatorin Julika Dieterle vom Jugendforum.

Sie hatte vor einigen Wochen den Kontakt zur DKMS aufgenommen. „Es war sehr unkompliziert. In einer kurzen Mail musste ich angeben, wer wir sind und wie groß die Aktion werden soll, es folgte ein kurzes Telefonat“, so Dieterle. Zwei Wochen später sei das Paket mit den Wangenabstrich-Sets und jeder Menge Infomaterial bereits geliefert worden. „Wir sind gespannt, wie viele Menschen tatsächlich kommen. Bleiben Sets übrig, haben wir vor, kurzfristig eine zweite Aktion zu starten“, so die Organisatorin.

Julika Dieterle vom Falkenseer Jugendforum koordiniert die Aktion im Jugendklub. Quelle: Laura Sander

Die DKMS gemeinnützige GmbH setzt sich seit 1991 für die Unterstützung von Knochenmarkspenden ein, um die Heilungschancen der an Leukämie und anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen des blutbildenden Systems Erkrankten zu verbessern.

Die DKMS-Datei potenzieller Knochenmark- und Stammzellspender enthält aktuell weltweit über neun Millionen Personen. Insgesamt wurden bis Mai 2019 weltweit über 78 000 Knochenmark- oder Stammzellspenden von DKMS vermittelt.

Von Laura Sander