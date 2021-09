U18-Wahlaktion in Falkensee: So wählten die Jugendlichen

Falkensee

Dass Jugendliche an der anstehenden Bundestagswahl nicht teilnehmen dürfen, ist für den politisch interessierten Nachwuchs ein großes Ärgernis. Erst recht, da in den Augen vieler junger Menschen in Deutschland diese Wahl entscheidend für die von ihnen geforderte Klimapolitik ist. Die sogenannte „U 18-Wahl“, die seit 1996 regelmäßig durchgeführt wird, gibt den Jugendlichen dennoch eine Stimme in der Öffentlichkeit. An ihr können alle nicht stimmberechtigten jungen Menschen unter 18 Jahren in einem von etwa 2700 Wahllokalen bundesweit teilnehmen. Mehr als 260 000 Personen nutzten dieses Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung in diesem Jahr auch.

In Falkensee boten das Haus am Anger, wie schon seit vielen Jahren, und das Jugendforum solch ein Wahllokal an. „Uns war es wichtig, dass möglichst viele Jugendliche das Angebot nutzen können, ohne Angst zu haben, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren“, erklärt Lennart Meyer vom Jugendforum die Einrichtung eines mobilen Wahllokals. Dafür wurde die Wahlkabine auf ein Lastenfahrrad gebaut, damit wurden verschiedene Standorte anvisiert. „Das hat super funktioniert und wurde sehr gut angenommen“, sagt Meyer. „Wir standen am Bahnhof Falkensee, am Falkenhagener Anger und vor der Oberschule Falkensee. Außerdem konnten wir, dank der Unterstützung von Frau Bullerjahn, die Wahlkabine sogar auf dem Schulhof des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums aufbauen.“

Die mobile Wahlkabine des Jugendforums Falkensee. Quelle: Lennart Meyer

Mehr als 130 Personen gaben in Falkensee in einem der beiden U 18-Wahllokale ihre Stimmen ab. Die Auszählung fand bereits statt: Sowohl bei der Erst- als auch bei der Zweitstimme setzte sich B90/Grüne vor der CDU durch. Bei der Zweitstimme schnitten außerdem SPD, FDP und Tierschutzpartei stark ab. „Uns ist es wichtig, jungen Menschen früh einen Zugang zur Politik und zu politischen Prozessen bekommen. Wir glauben, dass jeder Mensch in Deutschland Themen hat, die wichtig sind. Egal, wie jung oder alt man ist“, sagt Anäis von Fircks vom Jugendforum. „Deshalb sollte man sollte mitreden dürfen, wenn man das möchte. Denn eine Gesellschaft wird von allen mitgestaltet.“

Ergebnis der U18-Wahlaktion in Falkensee – Erststimmen

Mit dem mobilen Wahllokal habe man eine Plattform angeboten, „um sich auszuprobieren, sich über politische Positionen auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Dass wir mit dem mobilen Wahllokal unterwegs waren, hat uns näher an die Menschen gebracht“, sagt die 20-Jährige. „Viele sind stehen geblieben, haben nachgefragt und dann auch gewählt. Wer noch unentschlossen war, konnte sich an der Wahlkabine auch in die Positionen und Forderungen der Parteien einlesen. Uns hat es viele Freude bereitet“, bilanziert sie die Aktion.

Ergebnis der U18-Wahlaktion in Falkensee – Zweitstimmen

Die Wahlergebnisse der U18-Wahl in Falkensee können auf der Website des Jugendforums unter www.jugendforum-fks.de/btw2021, die bundesweiten Ergebnisse unter wahlen.u18.org/wahlergebnisse/bundestagswahl-2021 nachgelesen werden.

Von MAZonline