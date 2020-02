Überall Müll: Stadt prüft Alkoholverbot für Campusplatz

Falkensee

Der Morgen danach: leere Wodka- und Kräuterschnapsflaschen, Chipstüten, Pizzaschachteln, Zigarettenreste, Plastbecher und jede Menge Scherben. So sieht es aus, wenn junge Leute den Falkenseer Campusplatz als nächtlichen Jugendtreff nutzen. Zwischen Stadthalle und Grundschule, rund um die Bibliothek sieht es unappetitlich aus. Dabei ist das Ganze nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern auch eines, das die Sicherheit gefährdet.

Gefährliche Scherben

Vor allem die vielen Glasscherben aus offensichtlich mutwillig zerstörten Flaschen sind eine Gefahr. Nicht nur die Grundschule am Gutspark schlägt Alarm. Auch die Bibliothek leidet unter dieser Schattenseite der Jugendkultur.

Die Stadtverwaltung hat schon einiges versucht, um das Problem einzudämmen. Ein Wachschutz konnte allerdings wenig umsetzen. Eine Reinigungsfirma ist beauftragt, Montagfrüh vor Schulbeginn Wege und Plätze zu reinigen. So soll zumindest die Gefahr gebannt werden, die von den Scherben ausgeht.

Scherben auf dem Campusplatz. Quelle: Marlies Schnaibel

Nun hat Bürgermeister Heiko Müller ( SPD) einen neuen Vorschlag unterbreitet: ein Alkoholverbot auf dem Campusplatz.

„Eine solche Regelung würde Ausnahmen zu Veranstaltungen wie beim Stadtfest zulassen“, erklärt Heiko Müller. Gegenwärtig wird geprüft, wie eine entsprechende Satzung aussehen könnte und umsetzbar wäre. „Damit hätten wir ein Werkzeug in der Hand, um festzustellen, wer sich dort aufhält und gegebenenfalls gegen Ordnung und Sicherheit verstößt“, sagt er.

Nicht tatenlos zusehen

Natürlich wäre so ein Alkoholverbot nicht einfach umzusetzen, dafür müssen Ordnungsamt, Sicherheitsfirma und Polizei zusammenarbeiten. „Wir wollen aber nicht tatenlos zuschauen, wie Falkensee zu einem Ort wird, wo man gut rumhängen und randalieren kann“, sagte er.

Beliebte Lage

Der Campusplatz liegt relativ abgeschieden, direkte Nachbarn gibt es nicht. Diese Lage macht ihn bei Jugendlichen attraktiv, längst nicht nur Falkenseer kommen hier, auch viele Berliner feiern hier ab. Die meisten, die sich hier treffen sich zwischen 12 und 20 Jahre alt. Nicht selten treffen sich hier mehr als hundert jungen Leute. „Und die sind erstaunlich wetterfest“, hat Christiane Radon, die Leiterin der Falkenseer Bibliothek, beobachtet.

Hinterlassenschaft der Nacht: Müll vor der Bibliothek Falkensee Quelle: Marlies Schnaibel

Ob Sommer, ob Winter – die jungen Leute treffen sich hier, manche bringen schon mal einen Grill mit. Dabei hat die Bibliothek am meisten unter den nächtlichen Besuchern zu leiden, der überdachte Eingang des Hauses lädt besonders zum Sitzen ein. Abfall aller Art liegt hier rum, da wird die Tür beschmiert, in die Ecke gepinkelt. Der Papierkorb vor dem Haus ist schon eine Weile nicht mehr da.

Verlagerung des Problems

Ein Alkoholverbot und stärke Kontrollen sind kein Allheilmittel, weiß auch Bürgermeister Heiko Müller. Mit einer Art Verdrängung ist zu rechnen. Viel diskutiert wird in dem Zusammenhang, ob es an geeigneten Räumen fehlt, in denen sich junge Leute treffen können. Und wollen diese überhaupt, so unter Aufsicht von Erwachsenen?

Einige haben sich wohl deshalb ihren eigenen Jugendtreff geschaffen. Der Falkenseer Claus Schwarz ist auf ihn bei seinen Spaziergängen im Wald gestoßen. Nördlich vom Bahnhof Finkenkrug sind Sofas zusammengetragen, eine Plane gibt ein wenig Wetterschutz, das Wort „Scheiß Kiffer“ ist auf ein Brett geschrieben, Mülltüten hängen rum, Müll liegt rum. Es sieht aus wie auf einer Müllhalde. Claus Schwarz hat Ordnungsamt und Forst informiert.

Müll im Wald bei Finkenkrug Quelle: Claus Schwarz

Die Oberförsterei Brieselang ist über den illegalen Jugendklub informiert. „Eigentlich gilt das Verursacherprinzip“, sagt Ulrike Repkow, die Leiterin der Oberförsterei. Aber das sei eben schwer durchzusetzen. Laut Gesetz gilt ein allgemeines Betretungsrecht des Waldes, jeder darf sich dort bewegen.

Schuttberge im Wald

„Als man das Gesetz Anfang der 90er-Jahre machte, dachte man beim Müll wohl mal eine McDonalds-Tüte“, sagt Ulrike Repkow, aber das Müllproblem hat inzwischen ganz andere Dimensionen angenommen. Dazu gehören eben nicht nur Tüten und Flaschen, sondern ganze Möbelansammlungen und Schuttberge. „Wir haben immer mehr Ärger mit einer Art industrieller Entsorgung von Schutt“, sagt Ulrike Repkow.

Mit dem „Einsammeln von Müll“ hat es eben nichts mehr zu tun, wenn ganze Lkw-Ladungen von Bauschutt und Asbestresten in den Wald gekippt werden. „Personell sind wir gar nicht in der Lage, allen hinterherzuräumen“, sagt die Leiterin der Forstbehörde.

Aufkleber in Falkensee Quelle: Marlies Schnaibel

Auch die Kosten sind enorm. Das beklagt auch Falkensees Bürgermeister Heiko Müller. „Der Kampf gegen Vandalismusschäden kostet viel Geld, das ist Geld, das freiwilligen Aufgaben entzogen wird“, sagt er. So hat die Verwaltung gerade für 50.000 Euro einen Auftrag an eine Firma vergeben, um die Stadt von der Aufkleberflut zu befreien.

Von Marlies Schnaibel