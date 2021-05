Überglücklich: F-Jugend vom VfL Nauen kann endlich wieder gemeinsam kicken

Nauen

Jede Menge Gewusel herrschte Mittwoch auf dem Fußballplatz des VfL Nauen. 15 Sieben- und Achtjährige schwirrten um Marco Gutekunst und Nico Lohse. Die Trainer der F-Junioren waren sichtlich gelöst und „einfach nur happy, endlich wieder das tun zu können, was wir so lieben“. Dabei hatten die Familienväter in den vergangenen Monaten bereits eine Menge Aktionen auf die Beine gestellt, „um trotz der Pandemie wenigstens irgendwas tun zu können und die Kinder in Bewegung zu halten“, so Gutekunst. Viel Logistik und Einsatzbereitschaft legten die leidenschaftlichen Fußballer dafür an den Tag. „Zwischenzeitlich haben wir sogar Einzeltrainings durchgeführt“, erinnert sich Nico Lohse. „Viele andere Möglichkeiten hatten wir ja nicht. Mit einem ausgeklügelten Plan konnten wir so zehn Kindern an einem Tag eine Trainingseinheit ermöglichen“, blickt er zurück. Möglich sei dies gewesen, „weil wir viel Unterstützung von weiteren Betreuern bekommen haben. Sonst wäre das nicht zu schaffen gewesen.“

Und doch: „Endlich wieder mit allen Kindern gemeinsam auf dem Platz stehen zu können, das ist unvergleichlich“, sind die beiden Trainer nun überglücklich. Noch gar nicht so richtig fassen könne man das, verriet Nico Lohse. Sein Sohn Jonas kickt ebenfalls für die F-Jugend des VfL Nauen. „Er hat mich am Abend vor dem Training beim Zubettgehen gefragt, ob morgen wirklich wieder das Training stattfindet.“ Regelrecht unwirklich sei dies nach der langen Zwangspause gewesen. Als die Sieben- und Achtjährigen an diesem Mittwochnachmittag über den leuchtend grünen Rasen gemeinsam dem Ball hinterherjagen, sind alle Zweifel längst vergessen. „Beim ersten Training nach der Pause wollten die Kids eigentlich nur eines – spielen, spielen, spielen“, sagt Marco Gutekunst. Und die Trainer spielten da, im wahrsten Sinne des Wortes, gerne mit: „Wir haben den Jungs einen Ball gegeben und sie waren glücklich.“

Viel Organisation, viel Austausch, viel Kraft

Tatsächlich haben die zurückliegenden Monate viel Kraft gekostet. „Es war viel zu organisieren, viel Austausch notwendig.“ Nur vier Punktspiele konnten die Nachwuchskicker in dieser Saison absolvieren, ehe nichts mehr ging. „Eigentlich war das Jahr als Vorbereitung für die nächste Punktspielsaison gedacht“, sagt Nico Lohse. Am Ende wurde es eine Saison, die man einfach nur noch abhaken will.

Der Trainer der F-Junioren des VfL Nauen, Nico Lohse mit seinem Sohn Jonas. Quelle: Nadine Bieneck

Wenngleich es Unterstützung aus vielen Richtungen gab. „Besonders gefreut hat uns, dass uns auch Sponsoren in dieser Zeit , die ja auch für Unternehmen schwierig ist, den Rücken gestärkt haben“, sagt Gutekunst. Die ZAG Nauen habe die Mannschaft gar mit neuen Trikots ausgestattet. „Das hat uns unheimlich gefreut und auch Kraft gegeben“, sagt das Trainerteam.

Zulauf zeigt: Bedarf an Sport und Bewegung ist da

Die Freude am Fußballtraining ist Trainern und Spielern längst nicht abhanden gekommen. „Vor dem Lockdown hatten wir 14 Spieler, inzwischen sind es 20. Man sieht, der Bedarf am Sport, an der Bewegung, am Mannschaftssport ist groß.“

Um überhaupt trainieren zu können, müssen Lohse und Gutekunst einige Extraregeln beachten, zusätzliche Papierarbeit erledigen. Anwesenheitslisten, negative Tests der Trainer, Desinfektionsmittel begleiten jede Übungseinheit. „Aber“, sind sie sich einig, „das nehmen wir gern in Kauf, solange wird wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stehen können“.

Von Nadine Bieneck