Umsetzung des Pflegepakts in Falkensee: Stadt will allenfalls koordinieren

Falkensee

Rege diskutiert wurden am Mittwoch im Sozialausschuss der von Bürgermeister Heiko Müller (SPD) vorgestellte und kürzlich in Kraft getretene Pflegepakt. Die MAZ berichtete Anfang April ausführlich darüber: Über das Programm kann die Stadt Falkensee jährlich – bereits ab 2021 – bis zu 120.600 Euro Fördermittel für Pflegeprojekte vor Ort abrufen, die mit 20 Prozent Eigenanteil der Kommune ergänzt werden müssen.

Akteure aus dem Pflegebereich sollen für zusätzliche Angebote mobilisiert werden

Müller sehe das Programm vornehmlich zur Mobilisierung von Akteuren, die in dem Bereich bereits tätig sind oder werden wollen, darunter Vereine, Kirchen, Hilfsorganisationen und Unternehmen aus der Pflege. Ziel sei die Entwicklung von Angeboten für ältere Bürger, mit deren Hilfe Pflegebedarfen vorgebeugt werde, so dass sie länger in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben können. Die Stadt sehe sich dabei eher als Ideengeber und Koordinator, so Müller.

Fördergelder solle nicht in Umsetzung einer Koordinierungs-Personalstelle fließen

Der Ansatz, Teile des Fördergeldes für eine Personalstelle zur Koordinierung zu verwenden, stieß im Ausschuss auf Ablehnung. „Nachbarschaftshilfe ist das, was ältere Menschen wirklich brauchen“, berichtete Sven Steller (CDU) von seinen Erfahrungen. Dabei lasse sich mit kleinen finanziellen Mitteln schon viel erreichen. Großes Problem: Das Programm ist bislang kaum bekannt. Dort will die Stadt nun ansetzen.

Von Nadine Bieneck