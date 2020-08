Unbekannte brechen ins Lise-Meitner-Gymnasium ein

Falkensee

Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag ins Lise-Meitner-Gymnasium in Falkensee eingebrochen. Ein Sicherheitsmitarbeiter entdeckte gegen 2.20 Uhr eine aufgehebelte Seitentür. Zuvor war der Alarm losgegangen, weshalb der Mann zur Schule fuhr und nachsah. Im Gebäude konnte die hinzugerufene Polizei niemanden mehr antreffen. Ob aus der Schule etwas geklaut wurde, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte an der betroffenen Tür DNA-Spuren. Zudem wurde das Gebäude wieder gesichert. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer etwas gesehen hat oder zur Tat etwas sagen kann, meldet sich unter 03322/2750 oder nutzt die Website der Polizei: www.polizei-brandenburg.de.

Von Philip Rißling