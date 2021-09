Falkensee

Zwei Personen versuchten am Montag gegen 2.40 Uhr in Falkensee ein Motorrad in einen Transporter zu verladen. Ein Mann beobachtete die beiden dabei und rief die Polizei. Polizisten begaben sich dorthin, konnten aber niemanden mehr feststellen. Der Anrufer hatte auf sich aufmerksam gemacht und so den Diebstahl mutmaßlich verhindert. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des versuchten schweren Diebstahls gegen Unbekannt auf.

Von MAZonline