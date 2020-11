Falkensee

Probleme mit einer Verkehrsinsel hatte eine Autofahrerin am Montagabend in Falkensee. In der Bahnhofstraße übersah sie eine Verkehrsinsel und stieß gegen ein Verkehrsschild. Die unverletzt gebliebene Fahrzeugführerin verständigte daraufhin die Polizei.

Die Beamten nahmen den Unfall auf und informierten die Stadt Falkensee über das durch den Aufprall umgekippte Schild. Die Höhe des Gesamtschadens wird mit etwa 1.000 Euro beziffert.

Von MAZonline