Unfall in Falkensee: Zwei Verletzte kommen ins Krankenhaus

Falkensee

Bei einem Vorfahrtsunfall in Falkensee sind am Mittwochmorgen zwei Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Honda auf der Bredower Straße in Richtung Ringpromenade und stieß um 8.54 Uhr an der Kreuzung zur Hansastraße mit einem vorfahrtsberechtigten Mitsubishi zusammen.

Verletzte kommen ins Krankenhaus

Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen zwei Verkehrsschilder geschleudert. Die Mitsubishi-Fahrerin und der Honda-Fahrer kamen in umliegende Krankenhäuser. Der entstandene Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Kreuzung vorübergehen gesperrt.

Von MAZonline