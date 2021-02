Falkensee

Zwei Autos stießen am Donnerstagmorgen in der Hennigsdorfer Straße, Ecke Pausiner Straße in Falkensee zusammen. Einer der beiden Unfallbeteiligten hatte zuvor die Vorfahrt missachtet. Alle Insassen kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei 2 000 Euro. Die Autos blieben fahrbereit.

Von MAZonline