Falkensee

Bei einem Unfall am Donnerstag um 11.25 Uhr in Falkensee, bei dem ein Motorradfahrer und ein Auto zusammengestoßen sind, erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Wilhelm-Busch-Straße, Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße. Ursache des Zusammenstoßes war ein Vorfahrtsfehler.

Rettungssanitäter brachten den 56 Jahre alten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens liegt nach Polizeiangaben bei 12 000 Euro.

Die Straße musste während des Rettungseinsatzes gesperrt werden. Polizisten nahmen eine Unfallanzeige auf.

Von MAZonline