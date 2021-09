Falkensee

Nachdem die Fahrerin eines Fiats am Donnerstag um 2.13 Uhr auf der Schönwalder Straße in Falkensee einem Wildtier ausweichen musste, kollidierte sie in Folge mit einer Mittelinsel. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt, das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit.

An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 1. 500 Euro. Das Wild flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei eilte zum Unfallort, konnte das vermutlich verletzte Tier aber auch nicht mehr aufspüren.

Von MAZonline