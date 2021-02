Unfall zwischen Schönwalde und Bötzow: Fahrer kracht gegen einen Baum

Bötzow

Es geschah am frühen Morgen: Am Dienstag gegen 7 Uhr krachte ein Skoda auf dem Weg von Schönwalde nach Bötzow aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Baum. Der 46-jährige Fahrer aus dem Landkreis Barnim kam von der Straße ab, er wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs mitteilt, befand sich auch ein Kind um Unfallwagen, es blieb jedoch unverletzt und konnte von Angehörigen abgeholt werden. Während der Skoda geborgen wurde, konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Nach einer Stunde war die Straße wieder komplett frei. Der Schaden wird auf 15 000 Euro geschätzt.

Der Fahrer wurde verletzt, ein Kind blieb unverletzt. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Von MAZonline