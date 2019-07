Falkensee

Wenn der Kundenansturm ausbleibt, die Teilnehmerzahlen zurückgehen oder die Bestellungen stagnieren, dann ist die Ferienzeit in vollem Gange. Anstatt die Seele baumeln zu lassen, können Selbstständige in diesen Wochen all das schaffen, was übers Jahr liegengeblieben ist.

Der richtige Social Media-Aufritt ist entscheidend

Über einen gelungenen Social Media-Auftritt, das Google-Branchenbuch oder Tipps und Kniffe auf dem Weg zur eigenen Webseite diskutierten Donnerstag Gründerinnen und die, die es noch werden wollen beim Unternehmerinnenstammtisch im Falkenseer Rathaus. Zum Vernetzungstreffen luden traditionell Babett Ullrich von der Wirtschaftsförderin der Stadt Falkensee, und Michaela Schwarz vom Regionalen Lotsendienst Havelland.

Wie wichtig der Internetauftritt und eine durchdachte Strategie für Facebook und Instagram sind, weiß Henriette Weber ganz genau. Vor rund einer Woche ist ihr Onlineshop „Weberlinge.de“ ans Netz gegangen, auf Facebook und Instragram wirbt sie seither für ihre Produkte. „Ich verkaufe Kindermode aus Biostoffen, nähe selbst oder lasse die Sachen nach meinen Entwürfen produzieren. Meine Webseite wurde über die sozialen Medien bereits geteilt und verbreitet sich immer weiter“, sagte die Brieselangerin, die regelmäßig kleinere Beiträge postet. „Mir fällt eigentlich immer etwas ein.“

Reichweite ist unschlagbar

Ganz auf Social Media verzichten wollte ursprünglich Tatjana Rutz, die als Lauf- und Fitnesstrainerin für Mütter den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. „Ich bin mittlerweile umgestiegen. Die Reichweite, die man in den sozialen Medien erzielen kann, ist unschlagbar“, so Rutz.

Voll im Thema steckt Unternehmerin Susanne Geu. Sie verhilft Wissenschaftlern zum eigenen Internetauftritt, berät deutschlandweit. „Wissenschaft online kommunizieren und damit weltweit sichtbar machen – das ist mein Firmenkonzept. Ich helfe den Wissenschaftlern, ihre Arbeiten so herunterzubrechen, dass sie für jedermann verständlich sind“, so Geu, die viel in Nordrhein-Westfalen und Hamburg unterwegs ist. In Einzelcoachings oder Workshops versucht die Firmengründerin für jeden die passende Social Media-Kampagne zu finden.

Es kommt auf die Kleinigkeiten an

Dass es dabei vor allem auf die Kleinigkeiten ankommt, weiß Guido Wittenhagen. Der Referent aus Neuruppin führt seine eigene Werbeagentur und legte den Unternehmerinnen am Donnerstag einen gut durchdachten Plan für alle Online-Auftritte, Firmen-Profile oder Google-Einträge nahe. „Bewertungen sind elementar. Wer auf gute, aber eben auch auf schlechte Beurteilungen antwortet, zeigt dem Nutzer sein Interesse“, so Wittenhagen. Keinesfalls setze man sich den Kritiken aus, sondern könne sie für sich und sein Arbeitsfeld nutzen.

Von Laura Sander