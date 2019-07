Falkensee

Außer ein paar Graugänsen, die es sich am Ufer gemütlich gemacht haben, ist am Falkenhagener See noch nicht viel los, als Manuela Werther mit ihrem gelben Transporter um die Ecke biegt. Kurz nach 7.30 Uhr am Morgen führt die Mitarbeiterin des Grünpflegeteams der Stadt Falkensee ihre Tour hierher. „Im Sommer fahren wir den See täglich an, um den Müll des Vortages und der vergangenen Nacht zu entfernen“, sagt Manuela Werther.

Montags ist am meisten zu tun

Besonders schlimm sei es am Montag, wenn die Spuren des Wochenendes an jeder Ecke zu sehen sind. Aber auch unter der Woche schaffen es einige nicht, den Abfall in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen. „Der Müll und auch Flaschen liegen dann schon oft einen Meter neben dem Mülleimer, was man einfach nicht verstehen kann“. Die Falkenseerin ist schon seit 26 Jahren im Dienste der Stadt unterwegs.

Manuela Werther arbeitet seit 26 Jahren für die Stadt Falkensee. Quelle: Danilo Hafer

Jeden Morgen fahren mehrere Teams des Fachbereichs Grünflächenpflege auf verschiedenen Routen durch die Stadt, um dafür zu sorgen, dass die öffentlichen Plätze am Tag einen guten Eindruck machen. Insgesamt sind täglich 22 Mitarbeiter im Einsatz.

Im Skaterpark lassen es die Jugendlichen krachen

„Manchmal kann man wirklich verzweifeln, wenn am weiß, dass es morgen wieder genauso aussieht“, sagt Hardy Kirschke. Gemeinsam mit seinem Kollegen Andreas Müller ist er für die Reinigung und Wartung des Skaterparks an der Rosenstraße zuständig. Und da haben sie alle Hände voll zu tun, da der Platz insbesondere am Wochenende ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche ist. Und die lassen es dort allem Anschein nach ordentlich krachen.

Andreas Müller und Hardy Kirschke ärgern sich über den Dreck im Skaterpark in der Rosenstraße. Quelle: Danilo Hafer

„Das schlimmste sind die kaputten Flaschen und die Scherben, die es eigentlich unmöglich machen, den Skaterpark sicher zu nutzen“, meint Andreas Müller. Die Glasscherben müssen die beiden Männer mühsam einsammeln. „Aber wir beschweren uns nicht, das ist schließlich unser Job. Aber man hat schon das Gefühl, dass einige junge Menschen heute keinen Respekt mehr haben und nicht wertschätzen, welche Angebote sie in der Stadt haben“, so Kirschke.

Sommerzeit ist Gießzeit

Die Mitarbeiter sammeln aber nicht nur Müll auf. In erster Linie kümmern sie sich um die Pflege der Grünflächen und die Kontrolle der 34 städtischen Spielplätze. Jetzt in den Sommermonaten spielt auch die Bewässerung eine wichtige Rolle. Rund 1200 Jungbäume werden derzeit gewässert. „Dazu kommen noch die Staudenbeete und die hängenden Gärten an den Laternen in der Bahnhofstraße“, sagt Bärbel Eichbichler.

Gemeinsam mit Martina Gode pflegt sie die Beete vor der alten Stadthalle, entfernt Unkraut und die ein oder andere unschöne Hinterlassenschaft. Auf der Pritsche ihres Transporter ist zudem ein Wasserbehälter befestigt, damit ohne großen Aufwand auch gleich gegossen werden kann.

Ronald Völtz (l.) und Marvin Klingbeil wässern die Jungbäume in Finkenkrug Quelle: Tanja M. Marotzke

„Gerade in den trockenen Jahreszeiten freut sich die Stadtverwaltung über jede Mithilfe und jeden Tropfen Wasser aus der Anwohnerschaft“, sagt Stadtsprecherin Yvonne Zychla. Anwohner sind daher dazu aufgerufen, die Stadt bei der Wässerung von Straßenbäumen zu unterstützen. Dabei freuen sich die Pflanzen über jeden Eimer oder jede Kanne Wasser.

80 Liter Wasser benötigt ein Jungbaum pro Woche

Bis zu 80 Liter Wasser benötigt ein Jungbaum etwa pro Woche. An besonders heißen Tagen erhält die Stadtverwaltung auch Unterstützung von der örtlichen Feuerwehr, etwa beim Gießen des Kreisverkehrs in der Nauener Straße oder der Mittelinsel in der Bahnhofstraße.

Von Danilo Hafer