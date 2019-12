Unverpackt-Laden in Falkensee eröffnet

Falkensee

Eigentlich eine Geschäftsidee für ein Hipster-Viertel in Berlin, sagt ein Besucher. Ein anderer fragt sich: Wird dieses Geschäft in Falkensee funktionieren? Und dann noch direkt neben der Biomarkt-Superkette? Da widerspricht Maia Kubish am Tag der Eröffnung von „Maiko – der unverpackt Laden“ in der Bahnhofstraße energisch. „Es ist an der Zeit, dass solche Läden überall in Deutschland entstehen“, sagte die Mutter zweier Kinder, die bereits im Februar um die Ecke an der Bahnstraße das nachhal

Café und Laden „Maiko“

Das Café und der neue Lebensmittelladen gleichen Namens ergänzen sich perfekt. Während in ihrem Restaurant Organic Food zubereitet wird, werden alle Grundnahrungslebensmittel dafür jetzt um die Ecke auch verkauft.

Und das Besondere dabei: Alle Lebensmittel und sonstigen Verkaufsgegenstände, wie nachhaltige Kindersachen, werden dabei ohne Verpackung angeboten. Und der Kunde muss dafür nur so viel bezahlen, wie er auch mitgenommen hat. Das neue Motto in Falkensee lautet: Einkaufen nach Verbrauch. „Wir müssen den Überfluss stoppen“, sagte Maia Kubish am Sonnabend dazu: „um den Planeten Erde zu retten.“

Maia Kubish setzt auf Bio. Quelle: Ulrich Hansbuer

Keine Angst vor der Bio-Supermarktkette in direkter Nachbarschaft? „Nicht überall, wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin“, sagte Maia Kubish selbstbewusst, denn sie weiß: „Es kostet viel Zeit, die richtigen Produkte zu finden.“

Umdenken kostet Zeit

Zeit, die man sich nehmen muss, um nachhaltig zu leben. „Der Kunde muss sich Gedanken machen, wie er die Waren mit nach Hause nimmt, “ so Kubish, aber natürlich würde sie dabei auch helfen, alte Kauf- und Verpackungsgewohnheiten zu ändern.

Kauf nach Bedarf

Preislich orientiert sich die Café-Besitzerin und Lebensmittelhändlerin an Supermarkt-Margen. „Aber es gibt auch Produkte, da kann die Kette besser einkaufen als der Einzelhändler“, weiß Kubish: „Da muss ich dann ein bisschen höher gehen.“ Aber durch ihr Motto, Bezahlen nur nach Verbrauch, werde es für den Kunden im Endeffekt billiger: „Er muss nichts mehr wegwerfen.“

Selbst gezimmert

Eigentlich wollte sie schon im Februar zusammen mit dem Café ihr Geschäft eröffnen. Doch die komplette Ladeneinrichtung musste selbst gezimmert und gebaut werden. „Den Boden hat mein Vater gelegt, den großen Verkaufstisch mein Mann gezimmert“, erzählt sie. Denn eine „Ladeneinrichtung von der Stange“ gibt es für Unverpackt-Geschäfte noch nicht.

Auch jetzt wartet sie noch auf spezielle Behälter, in denen der Kunde sich dann einmal das Parchimer Öl in die mitgebrachte Flasche gießen kann.

Most aus dem Havelland

Das meiste Angebot ist regional: Die Mostmanufaktur Havelland liefert Säfte, regionaler Essig kommt aus Beelitz, der Buchweizen auch aus Parchim. „Die Gewürze kommen natürlich von überallher“, sagte Kubish, die gerade den Wirtschaftspreis des Landkreises Havelland gewonnen hat.

Mit ihren Angeboten treffe Maia-Tea Kubish den Zeitgeist und setze sich mit Herzblut für eine nachhaltige Lebensweise ein, so die Begründung der Jury. Der erste Unverpackt-Laden im Havelland hat seit Sonnabend in der Bahnhofstraße 87/89 geöffnet.

Von Ulrich Hansbuer