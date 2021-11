Falkensee

Seit inzwischen zwei Jahren existiert der Unverpacktladen am Bahnhof Falkensee – doch noch immer kennen viele Menschen das Geschäft nicht, das versteckt in der Ladenzeile neben der Bahnunterführung plastikfrei Waren anbietet. Unter denen, die den Laden kennen, polarisiert das Konzept oft: Während er inzwischen etliche treue und begeisterte Stammkunden und -kundinnen gewinnen konnte, sind andere nicht bereit, den zusätzlichen Abstecher zu machen und teurere Preise zu bezahlen. Inhaberin Maia-Thea Kubis bereitet das Sorgen. Sie möchte den Laden, den sie mit ganzem Herzblut betreibt, gerne halten – doch dafür muss auf die Dauer mehr Kundschaft das Konzept mittragen.

Vermehrt Non-Food-Artikel im Angebot

„Lebensmittel, die ganz gut gekauft werden, sind Getreide, Müsli und Schokolade oder auch Spülmittel und Waschmittel“, erzählt Kubis. Um mit ihrem Sortiment breiter aufgestellt zu sein und eine diverse Kundschaft anzusprechen, hat die Ladeninhaberin das Konzept kürzlich erweitert und ihre Öffnungszeiten verlängert. Neben den üblichen Lebensmitteln, die passgenau abgewogen und in selbst mitgebrachten Behältnissen mitgenommen werden können, gibt es nun etliche neue Non-Food-Artikel. Bei einem Ladenrundgang zeigt Kubis einige Beispiele und man merkt ihr an, wie begeistert sie selbst von den Produkten ist: „Es gibt sehr viel mehr Haushaltswaren wie Klopapier, Backpapier und Küchenpapier oder auch Geschenkpapier aus recycletem Resteholz. Außerdem habe ich handgemachte Seifen da aus kalten Ölen, die besser für den Körper und gut gegen Akne sind.“

Im Unverpacktladen Falkensee gibt es nun auch Baumwoll-Socken. Quelle: Leonie Mikulla

Inhaberin legt Wert auf soziale Aspekte

Um ihre Produkte zu recherchieren und auszuwählen, investiert die zweifache Mutter sehr viel Zeit und Energie. Sie überprüft genau, ob ausgewählte Firmen umweltfreundlich und nachhaltig agieren. „Ich unterstütze sehr gerne Start-Up’s, die tolle Ideen bezüglich Nachhaltigkeit haben. Ich weiß selbst, was es heißt anzufangen und Unterstützung von Kunden zu brauchen“, sagt Kubis. Auch soziale Aspekte sind ihr wichtig: „Die Seifen sind zum Beispiel von Menschen mit Behinderungen aus Hamburg selbst hergestellt worden. Es gibt außerdem immer mehr Start-Up’s, die mit ihrem Gewinn soziale Projekte unterstützen – auch darauf achte ich beim Einkauf.“

Weihnachtlich wird es mit einem filigran gestalteten Adventskalender. Quelle: Leonie Mikulla

Gesundheit spielt eine große Rolle im Unverpacktladen

Als drittes wichtiges Kriterium für die Auswahl des Sortiments bewertet Kubis, inwieweit Produkte förderlich für die Gesundheit sind. „Das fängt mit der Herstellung an: Lebensmittel sollten ohne Konservierungs- und Farbstoffe produziert sein. Je schonender etwas hergestellt wurde, desto schöner ist es für den Körper. Ich vertrage selbst zum Beispiel keine einfache Seife, da sie meine Haut austrocknet“, erzählt die Ladeninhaberin. Die studierte Sozialwissenschaftlerin beschäftigt sich schon lange intensiv damit, wie Ernährung das körperliche und psychische Wohlbefinden beeinflusst. „Zucker kommt in meinen Produkten deswegen so gut wie gar nicht vor“, verrät Kubis.

Maia-Thea Kubis leitet den Unverpacktladen. Quelle: Leonie Mikulla

Dass einige Lebensmittel im Unverpacktladen etwas mehr kosten, als in normalen Supermärkten, ist für die Ladeninhaberin eine Selbstverständlichkeit. „Das liegt zum einen daran, dass ich als kleiner Laden nur in viel kleinerem Umfang einkaufen kann. Ich kann nicht wie größere Ketten Verträge mit den Bauern abschließen und ihnen direkt große Mengen abnehmen“, erklärt Kubis. Auch, dass sie bei vielen Produkten auf Regionalität achtet, spielt eine Rolle: „Es gibt zum Beispiel Kichererbsen und Linsen, die in Hessen angebaut werden. Die sind um einiges teurer, weil Arbeitskräfte in Deutschland besser bezahlt werden als in Italien oder der Türkei.“

Im Unverpacktladen gehört Herzlichkeit dazu

Ihrer Stammkundschaft muss sie diese Zusammenhänge längst nicht mehr erklären: „Ich komme gezielt einmal in der Woche hierher zum Einkaufen. Ich mag es, dass so kein unnötiger Müll in der Welt entsteht“, erzählt Linda Köhler-Sandring, die besonders gerne Kakaonibs und Kürbiskerne kauft. Doch es sind nicht mehr nur ethische Aspekte, die sie in den Laden locken: „Die Atmosphäre ist sehr herzlich, ich fühle mich immer ganz willkommen und es entsteht persönlicher Kontakt.“ Die Falkenseerin lernte Maia Kubis zunächst als Kundin kennen, doch inzwischen ist aus dem Kontakt eine gute Freundschaft entstanden und Köhler-Sandring kommt auch für die netten Gespräche immer wieder vorbei.

Auch Kinder kommen gerne in den Unverpacktladen – in der Süßigkeitenabteilung können sie sich passgenau gesündere Snacks abwiegen. Quelle: Leonie Mikulla

Der Unverpacktladen möchte sich in Falkensee etablieren als ein Geschäft, der ein Gegengewicht setzt zu schnellem Konsum und Gewinnmaximierung. Er appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Kundschaft. Ob dies gelingt, wird davon abhängen, wie viel den Menschen aus Falkensee und Umgebung ihr gutes Gewissen und die Umwelt wert ist – aber auch welche Orte sie im öffentlichen Raum erhalten möchten.

Info: Der Unverpacktladen hat ab November neue Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18h, Samstag von 10 bis 15h30.

Von Leonie Mikulla