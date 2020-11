Unverpacktladen in Falkensee: Maia Kubis will die Welt „ein kleines bisschen besser machen“

Falkensee

Dunkel ist es im „Café Maiko“ in der Bahnstraße direkt am Bahnhof Falkensee. Tische und Stühle stehen zusammengerückt im Eck, die Theke, über die sonst Kaffee, Kuchen, Bowls und andere Bio-Snacks gehen, ist verwaist. Mit einem Seufzen lässt Betreiberin Maia Kubis ihren Blick durchs Café schweifen, als plötzlich eine junge Frau mit ihrer Tochter in der Tür steht. „Haben Sie geöffnet?“, fragt sie hoffnungsfroh. Maia Kubis muss die Frau enttäuschen. „Leider, nein. Wir haben geschlossen“, sagt sie bedauernd. „Das wäre eine neue Kundin gewesen. Sie war vor einigen Tagen in unserem Unverpacktladen, hat dort vom Café gehört.“

Momente wie diese schmerzen Maia Kubis besonders. „Ein Geschäft zu betreiben, ist nicht einfach. Besonders in dieser Zeit“, sagt sie. Corona macht auch der zweifachen Mutter zu schaffen, die dennoch von ihrer Idee fest überzeugt ist und sich weiter durchkämpfen will.

Maia Kubis in ihrem derzeit geschlossenen „Café Maiko“ in Falkensee. Quelle: Nadine Bieneck

Seit 2013 wohnt die 39-Jährige in Falkensee. Aus Georgien stammend sei sie vor rund 20 Jahren nach Deutschland gekommen. „Es war immer mein Traum, hier zu studieren“, sagt sie. Ohne ein Wort Deutsch, aber mit einer Menge Mut und Zuversicht in der Tasche zog es sie nach Berlin. „Meine Zeit in Deutschland begann ich als Au Pair“, erinnert sie sich. „Das war die einzige Möglichkeit, die deutsche Sprache zu erlernen.“ Nach einem Jahr – und zwischenzeitlich erfolgreich absolviertem Deutschzertifikat – nahm Maia Kubis ihr Studium an der Humboldtuniversität auf, studierte zunächst Sozialwissenschaft und Politik. „Ich bin enorm wissbegierig, wollte immer wissen, wie die Welt funktioniert und auch die politischen Diskurse verstehen“, sagt sie schmunzelnd. Diese Neugier ist ihr bis heute geblieben, wenngleich sich Maia Kubis’ Interesse während des Studiums mehr und mehr auf Gesundheitsthemen verlagerte. Schon während der Studienzeit absolvierte sie Lehrgänge und Weiterbildungen im Gesundheitsbereich. „Ich bin da so reingewachsen“, sagt sie rückblickend.

Maia Kubis ’ Wunsch: Mehr Wertschätzung für Lebensmittel

Gesunde Ernährung ist für die Mutter zweier Schulkinder ein großes Thema. Und es ist ein Thema, das sie auch anderen näher bringen möchte. Jedoch ohne erhobenen Zeigefinger. „Bei mir ist jeder willkommen, ob Veganer oder nicht“, sagt sie voller Herzblut. „Mir ist wichtig, ein Angebot zu schaffen und die Menschen schließlich mit der Qualität der Produkte zu überzeugen.“ Gleichzeitig spielen für sie Nachhaltigkeit und Wertschätzung für gutes Essen eine große Rolle. „Ich bin in einer ländlichen Region aufgewachsen. Dort haben wir unsere Lebensmittel noch vom Feld geholt. Viele Menschen wissen heute gar nicht mehr, wo ihr Essen eigentlich herkommt“, sagt sie nachdenklich.

Der „Maiko Unverpacktladen“ in Falkensee wird von Maia Kubis (39) geführt. Quelle: Nadine Bieneck

Gesundes und nachhaltiges Essen bietet Maia Kubis in ihrem „Café Maiko“ im Herzen Falkensees an. Nur wenige Meter weiter, fußläufig, befindet sich mit „Maiko Unverpackt“ das zweite Geschäft der Falkenseerin. Dort finden Liebhaber gesunder und nachhaltiger sowie zum größten Teil auch unverpackter Lebensmittel, was ihr Herz begehrt: Nudeln, Reis, Linsen, Getreide aller Art, Nüsse, Müsli, Mehl, Kräuter, auch Drogerieartikel sind zu haben – die Auswahl ist groß. Kunden bringen ihre eigenen Gefäße mit, in denen sie die Einkäufe abwiegen und heim transportieren.

Von der Idee des Unverpacktladens ist Maia Kubis mehr als überzeugt. „Das Konzept ist super. Die Menschen, die zu uns kommen, sind begeistert. Wir haben viele Stammkunden“, berichtet sie, sagt aber auch: „Wir müssen die Möglichkeit, ohne Verpackungsmüll einkaufen gehen zu können, noch bekannter machen. Es müssen noch mehr Leute den Weg zu uns finden.“

Maia Kubis (39) aus Falkensee. Quelle: Nadine Bieneck

Nicht nur aufgrund der Coronapandemie, sondern wie für einen Unverpacktladen üblich blitzt und blinkt es im Verkaufsraum des Geschäfts in der Bahnhofstraße 87. Fein säuberlich aufgereiht erstreckt sich die lange Reihe der Vorratsbehälter, in denen die Lebensmittel lose gelagert werden. Desinfektionsmittel steht bereit, „wir achten noch mehr als ohnehin schon darauf, dass die Behälter erst nach vorheriger Desinfektion berührt werden“, sagt Maia Kubis.

Maia Kubis brennt für ihre Überzeugung

Unterkriegen lassen will sich die 39-Jährige von den Coronaauswirkungen nicht, auch wenn sie die Öffnungszeiten des Ladens aufgrund der Pandemie bereits merklich einschränken musste. Viel zu sehr jedoch brennt sie für ihre Überzeugung und ihren Wunsch, „die Welt ein kleines bisschen besser zu machen mit dem, was ich hier tue“. Geöffnet hat „Maiko Unverpackt“ derzeit von Mittwoch bis Freitag, 11 bis 17 Uhr, sowie am Sonnabend von 10.30 bis 15.30 Uhr.

